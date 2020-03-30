Австралийский ученый попал в больницу с магнитами в носу, пытаясь создать устройство от коронавируса

Сегодня каждый делает свой вклад в борьбу с коронавирусом. SpaceX Илона Маска производит антисептики и защитные маски. Модный дом Armani Group выпускает медицинские халаты. А австралийский астрофизик, доктор Дэниел Рирдон решил смастерить устройство, которое помогло бы людям избавиться от привычки прикасаться к лицу и уменьшило бы риск заражения коронавирусом. Однако эта затея закончилась в больнице после того, как в носу ученого застряло 4 магнита, сообщает The Guardian.

По задумке Рирдона, устройство должно было состоять из магнитов и ожерелья, которое бы издавало предупреждающий сигнал при попытке человека поднести руку к лицу. 27-летний астрофизик признался, что опыта в создании электроники у него не было. Зато у него была идея и четыре мощных неодимовых магнита. А еще Рирдону было скучно в самоизоляции, так что он решил воплотить свой замысел в жизнь.

Попытка не увенчалась успехом. Ожерелье, созданное ученым, работало с точностью до наоборот: оно постоянно издавало звуковой сигнал, отключить который можно было лишь поднеся руку к лицу. Рирдон забросил затею и стал просто развлекаться с магнитами, и тут ситуация вышла из-под контроля.

Сперва он прицепил магниты к мочкам ушей, а потом засунул пару магнитов в нос, соединив их с другой парой, закрепленной снаружи носа. Но, когда он снял внешнюю пару, внутренняя соединилась и застряла. Ученый попытался вытащить ее при помощи двух оставшихся магнитов, но и эта затея провалилась. После 20 минут безуспешных попыток и беглого поиска в интернете он нашел решение – использовать больше магнитов. Он взял два оставшихся и сосредоточился на левой ноздре.

"Я тянул, пытаясь вытащить магниты, но они выскочили из моих рук и сцепились, - рассказал Рирдон. – Два магнита застряли в моей левой ноздре, а еще один засел в правой. К этому моменту магниты у меня закончились".

Предприняв еще пару неудачных попыток достать запчасти от своего изобретения, доктор сдался и отправился больницу. Медики извлекли 3 магнита из левой ноздри, после чего магнит в правой выпал сам. Хотя эпопея могла и на этом не закончиться, ведь, по словам Рирдона, в этот момент он едва не поперхнулся.

Врачи, дружно посмеявшись над горе-изобретателем, резюмировали, что этот случай – яркий пример того, до чего может довести скука в самоизоляции. Ну, а сам герой этой истории пообещал, что больше не будет экспериментировать с магнитами и изобретениями, и найдет другой способ времяпровождения дома.

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