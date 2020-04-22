Прямиком из Хогвартса. Новый вид змей назвали в честь персонажа из Гарри Поттера

Ученые открыли новый вид змей и назвали его в честь персонажа из книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Cnet.

Так, новый вид ядовитой зеленой гремучей змеи из Индии был назван в честь Салазара Слизерина, одного из четырех основателей Школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Персонаж обладал магической способностью разговаривать со змеями. Таким образом, гадюка получила имя Trimeresurus salazar, что переводится как "гремучая змея Салазара".

"Новая зеленая гремучая змея обладает уникальной оранжево-красноватой полосой, обнаруженной на голове и туловище у самцов", – говорят исследователи.

Отмечается, что змея была найдена в месте в Индии, которое считается центром биоразнообразия Гималаев. В этом регионе может быть еще много неизвестных ранее видов животных.

"Будущие исследования, которые будут проводиться в северо-восточной части Индии, помогут документировать биоразнообразие, которому грозит расширение дорог, сельское хозяйством и гидроэлектростанции", – говорит ведущий автор исследования из Национального центра биологических наук в Индии Зеешан Мирза.

Открытый вид змеи присоединился к списку существ, названных в честь персонажей из Гарри Поттера, в том числе новый вид крабов из Тихого океана (Harryplax severus) и иранских пауков (Lycosa aragogi).

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