Британские археологи нашли 12 затонувших кораблей с сокровищами на дне Средиземного моря
Экспедиция британских археологов Enigma Shipwreck (ESP) хвастается уникальными находками. На дне Средиземного моря они нашли 12 затонувших кораблей с ценным грузом. Они, скорей всего плыли из Китая в Персию, Красное море и Восточное Средиземноморье. Об этом пишет Daily Mail.
Среди находок – торговое судно XVII века, чьи трюмы были заполнены китайским фарфором, индийским перцем (чрезвычайно ценной пряностью в то время) и медными итальянскими кувшинами и кофейниками, курительными трубками. Самое древнее судно предварительно датируется 300 годом до н. э. Оно перевозило зерно и греческое вино в амфорах. Археологи рассказывают, что "найти все эти сокровища, это было, как открыть новую планету. Настоящая капсула времени, скрытая на дне моря", - сообщил Шон Кингсли, один из членов археологической экспедиции.
Фарфор датируется эпохой Мин, его везли, скорей всего из китайского порта Цзиндэчжэнь в Европу.
Чаши для чая эпохи Мин
Интересно, но китайские чаши для чая в Османской империи использовались для кофе, и были весьма популярны в кафе, куда люди приходили выкурить трубку под чашку с этим напитком. "Их было невероятно тяжело найти, но теперь мы видим, что весь фарфор прекрасно сохранился", - рассказал Шон Кингсли.
Меч, остатки щита и глиняные кувшины
Итальянский кувшин
Затонувшие корабли показывают неизвестный ранее торговый путь, который связывал Китай с Персией, Красным морем и Средиземноморьем. Товары доставлялись по суше в Каир, переправлялись по Нилу в Александрию, а далее распределялись по торговым кораблям и иным маршрутам.
Амфоры и кувшины возле якоря
Греческие амфоры
Английские глиняные кувшины и фаянсовые тарелки
Для исследования морского дна археологи использовали роботов, а частности подводный пылесос, которым расчищали песок и грязь с участков морского дна. Только два часа ушло, на то чтобы спустить его на морское дно. Но дело того стоило. Теперь, когда точное местоположение артефактов понятно, археологи могут спускаться и поднимать сокровища на поверхность.
Все найденные сокровища они собираются передать в музей, чтобы их мог увидеть каждый желающий.
Как ранее писал Фокус:
- В Норвегии тающие ледники открывают артефакты, которые были выброшены, или потеряны викингами, путешествующими через перевал Лендбрин более полутора тысяч лет назад. Перевал активно использовался торговцами и путешественниками в 300 году до н.э., в Средневековье поток странников иссяк. Причиной стала эпидемия чумы и климатические изменения, а когда все пришло в относительную норму – перевал был забыт.
- В пещере во Франции был найден фрагмент нити, созданной 50 тыс. лет назад неандертальцами. По словам ученых, находка может говорить о том, что неандертальцы знали, как скручивать волокна вместе, чтобы делать шнуры, или даже веревки, одежду, сумки и сети. "Ничего нельзя сделать без этого начального шага. Скрученные волокна – основополагающая технология", – говорит ученый из Кеньон-колледж в Гамбье Брюс Харди.