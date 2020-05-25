44,2 терабита в секунду. В Австралии установлен рекорд скорости передачи данных

Группа ученых из трех университетов Австралии разработала технологию, которая позволила достичь скорости передачи данных в 44,2 терабита в секунду. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Утверждается, что такая скорость позволит за секунду скачать содержимое 50 дисков Blu-ray объемом 100 Гб каждый, пишет The Verge.

Результаты являются "мировым рекордом по пропускной способности" для одного волокна и одного передатчика, сказал профессор университета Суинберна Дэвид Мосс, один из членов команды.

В ходе эксперимента ученые использовали передатчик нового поколения, который заменяет инфракрасные лазеры, использующиеся сейчас для передачи данных по оптическим сетям. Он был встроен в 75-километровый оптоволоконный кабель, проложенный между двумя университетскими кампусами в Мельбурне. Это означает, что новую технологию можно будет внедрять в уже существующую инфраструктуру.

"Наше исследование демонстрирует способность существующих оптических сетей стать основой для сетей в будущем. Мы разработали масштабируемое решение для удовлетворения будущих потребностей", – считает один из соавторов разработки Билл Коркоран, сотрудник Университета Монаш.

Такая скорость передачи данных была достигнута благодаря технологии, называемой микро-гребнем, которая предлагает более эффективный и компактный способ передачи данных. Эта технология впервые была реализована в "полевых", а не лабораторных условиях.

"В долгосрочной перспективе мы надеемся создать интегрированные фотонные чипы, которые позволили бы достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным линиям с минимальными затратами", – говорит профессор RMIT Арнан Митчелл.

В сообщении отмечается, что до рядовых потребителей эта технология, если и дойдет, то не ранее, чем через несколько лет. Сейчас самое быстрое интернет-соединение, доступное потребителям, предоставляет Google Fiber, его скорость 1 Гбит/сек. Сверхскоростные же сети в первую очередь разрабатываются и используются для правительственных организаций и центров обработки данных. Например, сеть ESnet обеспечивает передачу данных на скорости до 400 Гбит/сек, но она доступна только организациям типа NASA.

Но если новая технология станет достаточно дешевой, то исследователи надеются, что однажды она будет внедрена и для использования широкой публикой.

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