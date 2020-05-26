В Австралии ради шахты взорвали пещеру с историей в 46 тысяч лет

В Западной Австралии железорудная компания в мире Rio Tinto разрушила пещеру с историей в 46 тыс. лет ради расширения своей шахты. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о пещере в ущелье Джуукан, которая расположена в 60 км от горы Том Прайс. Пещера является древнейшей в западной части региона Пилбара, а также единственным внутренним участком Австралии, где были обнаружены признаки постоянной человеческой деятельности до последнего ледникового периода. Пещера была разрушена вместе с другим священным местом коренных народов.

Горнодобывающая компания получила согласие министров на уничтожение или повреждение объекта в 2013 году в соответствии с устаревшими законами о наследии коренных народов, которые были разработаны в 1972 году в поддержку добычи полезных ископаемых.

Через год после того, как компания получила разрешение, археологи попытались спасти археологические находки. Во время работ они обнаружили, что место раскопок оказалось в два раза старше, чем предполагалось, а также богато артефактами и священными предметами.

Самым ценным предметом был пучок волос возрастом 4 тыс. лет, сплетенные из волос разных людей. ДНК-анализ показал, что владельцы прядей волос были прямыми предками коренных народов Австралии, живущих там и сегодня.

Но Закон о наследии коренных народов не позволяет пересматривать выданные разрешения на основе новой информации. Поэтому несмотря на регулярные встречи с представителями коренных нардов компания Rio Tinto все же разрушила историческое место.

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