Экипаж Crew Dragon вернет на землю флаг, который 9 лет ждал их на МКС

Астронавты NASA, вернувшиеся на МКС в рамках миссии SpaceX, заберут с борта космической станции патриотический символ, который ждал их 9 лет. Об этом сообщает Cnet.

Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли заберут с собой на Землю маленький флаг США, который путешествовал на МКС как во время первой миссии космического челнока (STS-1 в 1981 году), так и последней (STS-135 в 2011 году).

Еще в 2011 году компания SpaceX писала в Twitter: "SpaceX начинает захвата флага (Захват флага – это игра на открытом воздухе, – ред.)". Основатель SpaceX Илон Маск на прошлой неделе повторил этот твит и подписал: "Девять лет спустя".

Также один из астронавтов, Даг Херли, имеет особую связь с флагом. Он был в одном из последних экипажей шаттла, который доставил флаг на МКС в 2011 году.

Во время пресс-конференции с орбиты Земли Херли сказал, что флаг представляет из себя тяжелую работу тысяч людей из NASA и SpaceX, которые помогли вернуть пилотируемые космические запуски на территорию США.

На флаге также есть записка от другого астронавта NASA Кристофера Кэссиди, который уже побывал на МКС. Он написал: "Не забудьте вернуть с Crew Dragon".

"Нам повезло, что мы можем взять его с собой", – сказал Херли.

Но путешествия флага не должны завершиться, когда он вернется на Землю с Crew Dragon.

"Флаг будет появляться на борту станции до тех пор, пока следующий экипаж из США не вернет его на Землю, чтобы он сопровождал первых американских астронавтов за пределы орбиты Земли", – заявили в NASA.

В конечном итоге, флаг может посетить Луну или даже Марс, если амбициозные планы NASA на 2024 годы все же сработают.

Как ранее сообщал Фокус: