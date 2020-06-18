Капсула времени: в Северной Ирландии исследовали дом, который не открывали более ста лет

Газета с новостью о гибели "Титаника", столетние консервы и личные вещи, брошенные хозяином в начале ХХ века. Ребекка Браунли, фотограф, историк и архивариус из Британии, побывала в настоящей капсуле времени – фермерском доме в городе Кукстаун, в Северной Ирландии, закрытом и заброшенном более ста лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас дом снесен, а самые ценные предметы обстановки переданы в музей. Но Ребекке удалось проникнуть в дом с согласия новых владельцев, когда его только открыли после смерти прежнего хозяина, таинственного мужчины по имени Десси, младшего из братьев, владевших ранее этой фермой.

Коттедж был построен в 1858 году. Когда он был закрыт и "законсервирован", точно неизвестно, Но Ребекка, которая живет в том же графстве Тайрон, говорит, что дом выглядел заброшенным уже много лет.

В доме все осталось неизменным со времен Викторианской и следующей за ней Эдвардианской эпох. Ребекка обнаружила десятки столетних консервов, газету за 1912 год с новостью о гибели Титаника, старинные фотографии, посуду, книги по садоводству и любовные письма.

В коттедже все выглядело так, будто хозяин покинул его внезапно, закрыл дверь и более не возвращался. Все осталось на своих местах: брошенные очки, разобранная постель и чайники на плите.

В шкафу осталась одежда Викторианской эпохи, и даже старая полицейская форма, которая принадлежала отчиму Десси.

"Зайти в этот дом, это было как найти бриллиант. Потрясающий опыт", - отметила Ребекка. И рассказала, что сейчас своеобразная "капсула времени" снесена новыми владельцами, которые построят тут новый дом. Но самые ценные и знаковые вещи сохранены для музея. Впрочем, она утверждает, что в Северной Ирландии и Британии хватает подобных заброшенных домов, в которых сохранена обстановка, личные вещи и атмосфера прошлого. Просто о них никто не знает.

Как ранее писал Фокус:

Во время реставрации старинной церкви в польском городе Цебице строители сделали неожиданную находку – нашли капсулу времени, спрятанную там еще в 1797 году. В капсуле содержится ряд документов на немецком языке и монеты, которые были в ходу в то время. В то время Цебице носил название Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства.