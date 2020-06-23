Не стучи по задней крышке: в новой iOS 14 нашли секретную функцию

Благодаря двойному постукиванию можно будет, например, вернуться на "домашний экран", пишет 9to5mac.

В общем же двойной или тройной тап можно настроить под множество функций. Среди них: открытие центра управления или центра уведомлений, блокировка телефона, скриншот экрана и пр.

Примечательно, что об этой функции на презентации WWDC 2020 представитли Apple не рассказали.

Кроме всего прочего, в iOS 14 появились новые виджеты, режим "картинка в картинке", встроенный голосовой переводчик, переработанная анимация вызовов. Стабильная версия операционной системы для пользователей появится осенью.

Как ранее сообщал Фокус:

Apple получила патент на создание синтезированных групповых фото. Это значит, что благодаря новой технологии несколько находящихся на расстоянии людей смогут делать снимки, которые программа затем совместит в один.