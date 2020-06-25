Драгоценный и уникальный: Куллинан из британской короны образовался глубже, чем остальные алмазы

Исследователи из США проанализировали самые крупные и известные алмазы и выяснили, что Куллинан, украшающий королевские регалии, не только самый большой, но и уникальный, благодаря своему происхождению. Об этом пишет Daily Mail.

Куллинан был найден в 1905 году в шахте "Премьер" в Южной Африке. и, вероятно, являлся осколком очень крупного кристалла, который обнаружен не был. Камень был назван в честь владельца рудника Томаса Куллинана.

9 ноября 1907 года правительство Колонии Трансвааль (с 1902 года после окончания англо-бурской войны — колонии Англии) преподнесло алмаз английскому королю Эдуарду VII в день его рождения. Король поручил огранку знаменитой голландской фирме "I.J Asscher diamond company". Над огранкой самого крупного алмаза работал основатель компании, лучший гранильщик Европы Йозеф Ашер. В Куллинане были трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. В 1908 году Ашер изучал уникальный алмаз несколько месяцев, прежде чем сделать на нём еле заметную царапину. После этого в присутствии нескольких знаменитых ювелиров в торжественной тишине Ашер приставил к царапине на алмазе стамеску и ударил по ней молотком, тут же потеряв сознание от волнения. Но расчет оказался правильным. В результате из Куллинана после огранки, на которую ушло два года, он получил: два крупных бриллианта, семь – средних и 96 – мелких, общим весом 1063,65 карата.

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Куллинан до того, как его раскололи, и работа над алмазом

В этом году ученые из Американского Геммологического Института выяснили, что, кроме своей красоты и чистоты, Куллинан был уникален по происхождению. Он образовался на глубине в 600 километров, тогда как обычно алмазы образовываются на глубине в 200, в основании континентальных тектонических плит.

Куллинан был "сверхуглубоким алмазом" и одним из самых редких объектов на Земле. По составу с ним схож еще один знаменитый бриллиант – Хоуп, который сейчас хранится в коллекции Смитсоновского музея. В обеих алмазах содержится бриджманит, минерал из мантии Земли.

"Сверхглубокие" алмазы образуются под высоким давлением внутри мантии Земли - среднего слоя, который лежит между поверхностной корой и центральным ядром.

Как ранее писал Фокус:

Команда исследователей из Австралии и Германии пришла к выводу, что большинство алмазов вначале были просто осадочной породой на дне моря, пока их не поглотила земная мантия. Долгое время ученые точно не знали, из какого материала алмазы зарождаются. Подсказка нашлась в мутных алмазах, в которых хорошо различимы примеси. Самая распространенная примесь - морская соль, и это не может быть случайностью. Похоже, что алмазы образуются из осадочных пород морского дна.