Just дует. Опасен ли сквозняк для здоровья

Вера в опасность сквозняков – интернациональное явление. Ее разделяют не только в Украине, но также в Нидерландах и Эфиопии, Германии, США и в других странах. С приходом летней жары она вновь дала о себе знать. Для спасения от изнурительного зноя в ход идут любые средства: кондиционеры, вентиляторы и, конечно, широко распахнутые окна. Но действительно ли сквозняки могут навредить здоровью?

С этим вопросом может быть связано несколько нюансов. Например, широко распространено мнение, что от сквозняка можно подхватить простуду. С этим заболеванием знаком каждый, многие с ним сталкиваются (только в США ежегодно фиксируется 1 миллиард случаев простуды, поскольку взрослые могут болеть более 1 раза в год) и от него не существует вакцины, хотя ее ищут уже более полувека.

Однако вызывают его вирусы, а не поток прохладного воздуха. "В сквозняке должен содержаться вирус, способный проникнуть в нос и прикрепиться к слизистой оболочке", — так еще в середине 90-х годов прошлого века в разговоре с Los Angeles Times утверждал профессор профилактической медицины Эллиот Дик.

С тех пор мнение экспертов не претерпело особых изменений. По словам семейной докторки Дарины Дмитриевской, напрямую от сквозняка подхватить простуду нельзя. Однако продолжительное воздействие прохладного потока воздуха может оказать негативные эффекты. Он способен спровоцировать локальное переохлаждение, в результате чего "в этом месте могут снижаться опорные функции организма", что откроет путь для присоединения инфекции.

"Мы не простуживаемся от сквозняка, — говорит экспертка. — Но если, например, человек побыл на сквозняке и параллельно вступил в контакт с каким-либо возбудителем (вирусом или бактерией) при локальном нарушении иммунитета у него может возникнуть инфекция".

Как видно, в этом сценарии присутствует несколько факторов. И хотя сквозняк является одним из них, ему нужно работать в комбинации с другими, чтобы привести к возникновению простуды. Впрочем, сквозняки могут играть роль не только в появлении, но и в усилении некоторых заболеваний.

"Если у человека, например, проблемы с суставами – остеоартроз или артрит – и он находится на сквозняке, то может возникнуть обострение, дополнительное воспаление мышц", — отмечает Дарина Дмитриевская.

По ее словам, он также может вызывать опоясывающий лишай – заболевание, сопровождающееся болезненной сыпью, которая может привести к необратимому повреждению нерва, в котором оно возникает. Однако и для этого должно быть выполнено несколько условий. Так, у людей, переболевших ветрянкой, вызывающий ее вирус сохраняется в организме. Под воздействием холодного воздуха, например, от вентилятора или встречного ветра, если при движении в автомобиле выставить руку из окна, он может вновь активизироваться и вызвать опоясывающий лишай.

Словом, несмотря на то, что сквозняк может быть желанным, а порой и единственным способом спасения от летнего зноя, с ним стоит соблюдать осторожность. "Сквозняков лучше избегать, хотя сами по себе они и могут быть безвредны, – резюмирует Дарина Дмитриевская. – И при проветривании следить за тем, чтобы не находиться на пути воздушного потока".