Шведские ученые реконструировали облик человека, чью голову насадили на кол 8 тыс. лет назад

Ученые восстановили облик мужчины, который был убит 8000 лет назад во время, предположительно, ритуального жертвоприношения. Его голову отделили от тела и насадили на деревянный кол. Об этом пишет Daily Mail.

У умершего мужчины был острый нос, высокий лоб, короткие волосы и окладистая борода. В момент смерти он был одет в одежду из кожи кабана и его грудь была раскрашена мелом.

Восстановлением облика древнего охотника-собирателя занимался криминалист Оскар Нильссон.

Он был здоров и силен физически. Но 8000 лет назад его, и еще 11 человек, включая младенца, убили и сбросили в озеро в Швеции. Со временем озеро высохло. Их останки нашли два года назад. У всех были множественные повреждения на черепах, а некоторым отделили голову от тела и насадили черепа на деревянные колышки.

Один из колышков, вбитый в черепную коробку

"Здесь у нас есть пример очень сложного ритуала, который был весьма структурирован. Несмотря на то, что мы не можем расшифровать смысл ритуала, мы все равно можем оценить его сложность", - сказал доктор Фредрик Халлгрен из Стокгольмского университета.

Кроме этого, на месте высохшего озера были найдены кости кабанов, бурых медведей, косуль, лосей и благородных оленей.

В эпоху среднего и позднего мезолита (9-6 тысяч лет назад) в Скандинавии жили полуоседлые охотники-собиратели, социальное устройство и культура которых изучены плохо. До сих пор исследователи нашли около 200 захоронений этого периода. В основном это были единичные захоронения; иногда несколько могил находили рядом друг с другом.

Череп мужчины, подвергшийся реконструкции/Фото: Live Science

Одна из мезолитических стоянок — Каналйорден — находится рядом с городом Мотала на берегу небольшого озера. В эпоху мезолита, 8-7,5 тысяч лет назад, здесь располагались поселения охотников, которые ловили рыбу и собирали дикие орехи и ягоды. В озере люди возвели конструкцию размерами 12×14 метров, сложенную из больших камней и деревянных кольев. Во время раскопок 2009-2013 годов археологи нашли в ней останки людей и животных, и орудия, сделанные из камня, кости и оленьих рогов.

Как ранее писал Фокус:

Норвежская пара из города Буде нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую Марианн Кристиансен и ее муж собирались утеплить. Под половицами обнаружилась насыпь камней, в ходе ее разборки нашли предмет, похожий на колесо от детской игрушки (позже археологи определили, что это стеклянная бусина), и большой железный топор. Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией своего округа.