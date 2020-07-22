Водоросли подкинули проблем. Найдена первая активная утечка парникового газа с морского дна

В Антарктиде была найдена первая в мире активная утечка метана с морского дна. Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, утечка метана, который является парниковым газом, произошла из-за 5-летней задержки в развитии микробов, поглощающих газ. В какой-то период микробов оказалось слишком мало, чтобы удержать метан под толщей воды.

Считается, что огромное количество метана хранится под морским дном вокруг Антарктиды. Газ может начать просачиваться из-за климатического кризиса, в ходе которого океаны становятся теплее.

Но причина появления новой утечки, вероятно, не связана с глобальным потеплением. По словам экспертов, море Росса, где был обнаружен выброс газа, еще не успело сильно прогреться.

"Задержка (в потреблении метана, – ред.) является наиболее важной находкой, и это плохие новости. Потребовалось более 5 лет, чтобы появились новые микробы, и даже тогда метан все еще быстро просачивался из морского дна", – говорит руководитель исследования из Университета штата Орегон Эндрю Тербер.

Выброс метана из замерзших подводных хранилищ или регионов вечной мерзлоты является одним из ключевых переломных моментов, который беспокоит ученых. Процесс может обернуться неудержимым глобальным потеплением.

"Антарктида и ее ледяной покров представляют собой огромные черные дыры в нашем понимании метанового цикла Земли, так как являются трудными местами для работы. Мы думаем, что под ледяным щитом могут быть значительные залежи метана. Главный вопрос состоит в том, насколько велика задержка в росте микробов по сравнению со скоростью, с которой могут образовываться новые утечки в результате таяния льда", – говорит профессор из Университета Бристоля Джемма Уэдхэм.

В исследовании говорится, что утечка метана была обнаружена на глубине 10 метров. Источниками метана, вероятно, являются разлагающиеся отложения водорослей, захороненные под осадочным слоем. Их возраст может составлять тысячи лет.

Ученые подчеркивают, что в большей чести океанов метан, вытекающий из морского дна, поглощается микробами в отложениях или толще воды. Но медленный рост микробов в море Росса и его небольшая глубина означают, что метан почти наверняка попадет в атмосферу Земли.