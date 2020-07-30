Чаще, чем могли представить. Ученые посчитали, сколько раз в час люди касаются своего лица

Ученые провели исследование, в котором проверили, сколько раз люди касаются своего лица, пришли к выводу, что это происходит в два раза чаще, чем принято считать. Об этом сообщает Forbes.

Еще в 2015 году было проведено первое подобное исследование Университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее. В нем проанализировали видеозаписи студентов-медиков во время лекций. Несмотря на пройденный курс инфекционного контроля, который охватывал надлежащую гигиену и меры предосторожности против передачи вирусов, студенты достаточно часто касались лица.

Тогда австралийские ученые в общей сложности насчитали 2346 прикосновений за 4 часа среди 26 студентов. Эти результаты показали, что в среднем люди касаются своего лица примерно 23 раза в час. В эксперименте также велся учет того, касались ли студента "слизистой оболочки" (глаз, носа и рта" и других мест на лице (уши, подбородок, щеки и лоб). Как известно, касания в области слизистой оболочки наиболее опасны для распространения респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2.

В австралийском эксперименте 44% касаний приходились на область слизистой оболочки, в то время как остальные 56% – на другие области лица.

Позже исследование подверглось критики из-за небольшого числа участников в испытуемой группе (26 студентов). Поэтому было проведено новое исследование, которое показало, что количество прикосновений намного больше, чем считалось ранее.

На основе обзора научной литературы, проведенного эпидемиологами в Университете Окленда в Новой Зеландии в 2020 году, прикосновения происходят в два раза чаще, чем 23 раза в час.

Ученые отобрали 10 наблюдательных исследований из почти 9 тыс. научных работ. В них проводился систематический анализ прикосновений к лицу среди разных людей в различных условиях.

Из отобранных 10 исследований 6 проводились в США, одно в Австралии, а остальные в Великобритании и Японии.

Вместо того, чтобы делить лицо на "область слизистой оболочки" и другие части, рецензенты сравнили прикосновения к "Т-зоне" лица – глаза, нос, рот, подбородок. Среди других частей лица были голова, шея, волосы и такие предметы, как серьги или очки.

В исследовании решили использовать Т-зону, так как опираться подбородком на открытую ладонь или кулак – обычное поведение для приматов. Также это имеет смысл, потому что подбородок находится близко к носу и рту.

Исследование 2020 года показало, что в среднем люди касаются Т-зоны почти 69 раз в час и 50 раз других частей лица.

По мнению авторов исследования, большая осведомленность о прикосновениях к Т-зоне может значительно снизить уровень заражения во время пандемии коронавируса.