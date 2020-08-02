Как от Киева до Амстердама. На Марсе снова увидели странное облако размером 1800 км

Странное белое облако на Марсе, замеченное в 2018 году над потухшим вулканом, снова появилось в объективах зондов. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученых, белый шлейф образуется из плотного воздуха у поверхности планеты, который вынужден подниматься вверх, где температура падает, а влага конденсируется вокруг частиц пыли. На Земле этот процесс называется орографическим подъемом.

Таким образом вулкан Арсия не имеет никакого отношения к появлению облака, отмечают эксперты. Но даже не смотря на это, зрелище завораживает своей необыкновенностью.

"Удлиненное облако образуется каждый марсианский год в один и тот же сезон. Однако мы пока не знаем, всегда ли облака такие впечатляющие", – говорит физик Хорхе Эрнандес-Бернал из Университета Страны Басков в Испании.

Эрнандес-Бернал является частью команды, которая использует камеры на зонде Mars Express, чтобы наблюдать за Красной планетой. Последние 16 лет космический аппарат находится на орбите Марса, анализируя смену времен года и дней.

Учитывая, что марсианский день длится чуть более 24 часов, в то время как год составляет 687 дней – это первое появление облака с 2018 года.

Облако назвали Arsia Mons Elongated Cloud или AMEC.

Ученые предполагают, что облако может простираться примерно до 1800 км, что на Земле почти соизмеримо с расстоянием от Киева до Амстердама (1972 км).

Уникальность облака также заключается в том, что лишь зонд Mars Express может наблюдать за ним, так как имеет возможность видеть Марс рано утром. Большинство космических аппаратов могут наблюдать за планетой лишь днем из-за своих орбит.

Феномен можно увидеть, когда Солнце находится в самом южном положении на марсианском небе.

"Масштабы этого огромного облака невозможно увидеть, если ваша камера имеет только узкое поле зрения, или если вы наблюдаете только в дневное время", – говорит ученая Элени Раванис, работающая в ЕКА в рамках миссии Mars Express.