Россия развернула танки на орбите. Эксперт из США оценил уровень угрозы от "спутников-убийц"

Эксперт из США в области разработки космических спутников Чарльз Бимс оценил уровень угрозы, которую представляет новый орбитальный аппарат России, называемый "убийцей-спутников". Бимс является исполнительным директором компании по разработке коммерческих спутников York Space Systems и главой организации SmallSat Alliance, куда входят инновационный компании США по разработке спутников. Он считает, что Россия и Китай разворачивают на орбите Земли свои танки и артиллерию.

"Недавнее развертывание Россией орбитального космического оружия продемонстрировало то, насколько США подвержены риску, насколько уязвимы самые ценные космические системы и как легко они могут оказаться бесполезными. Это также несет в себе пугающий подтекст, поскольку скоро Россия может легко запустить на орбиту еще сотни таких орудий, готовых нанести удар по американским спутникам одним лишь нажатием клавиши", – пишет Бимс в колонке для Forbes.

Эксперт считает, что недавние испытания российского "убийцы-спутников" на орбите Земли являются лишь началом, за которым последует все больше и больше подобных технологий.

"Ситуация, в которой находится США, может и не выглядеть как космическая война в стиле "Звездного пути", но действия России и Китая на орбите жутко похожи на танки и артиллерию, собирающиеся на границе страны для наземного или морского вторжения. Если вы это читаете и не боитесь, то зря, потому что, к сожалению, это не выдумки Голливуда", – отмечает эксперт.

До непосредственного указа президента Дональда Трампа о создании Космических войск США, дебаты об ограничении космической защиты бушевали в течение десятилетий, начиная со времен Клинтона, пишет Бимс. Несмотря на это, у Соединенных Штатов нет возможности быстрого запуска, нет "убийц-спутников", как и нет готового плана для устранения этой угрозы.

"На агрессивный действия России нужно дать ответ потому, что хотя мы все еще перебываем на заре космической эры, каждый из нас живет в информационной доминирующей экономике, которая зависит от работы этих систем. Ответ на кризис должен заключаться в создании и запуске новых спутниковых технологий, которые в течение года выведут на орбиту системы защиты, закрыв дыру в национальной безопасности", – подчеркивает эксперт.

Для того, чтобы гарантировать участие лучших из лучших, такие контракты должны заключаться на основе открытых конкурсов, пишет Бимс.

"Нельзя больше бездействовать, так же, как и не нельзя притворяться, будто космическая область ̶ благоприятное и спокойное место вроде университетской лаборатории", – говорит глава SmallSat Alliance.

Он напоминает, что космическое пространство действительно безгранично. Но теперь это также и оспариваемая в военном отношении экономическая сфера, в которую в ближайшие годы будут вложены триллионы долларов.

"Вопрос космической экономики довольно серьезный, а угрозы для нее мрачны. Ситуация с обеспечением космической защиты похожая, однако значительно отличается от береговой охраны, которая защищает порты, или Министерством внутренней безопасности, обеспечивающим безопасность границ", – пишет автор материала.

Он считает, что США вместе с остальным миром должны установить новые нормы для использования последнего рубежа человечества. Космическая инфраструктура уже является неотъемлемой частью экономики разных стран мира, от интернета до банковского дела или транспорта, поэтому вопрос ее защиты должен быть на первом месте, подытожил эксперт.