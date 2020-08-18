Сара Коннор без работы не останется. Ученые сделали прорыв в создании людей-киборгов

Ученые нашли новаторский био-синтетический материал, который может быть использован для объединения искусственного интеллекта с человеческим мозгом. Об этом сообщает SciTechDaily.

Технология была представлена на выставке American Chemical Society (ACS), как важный шаг на пути интеграции электроники в человеческое тело для создания наполовину роботизированных киборгов.

Подключение разного рода электроники к тканям человек до сих пор оставалось серьезной проблемой на пути создания киборгов. Такие привычные материалы, как золото, кремний и сталь, вызывали рубцы при имплантации.

Рубцы не только наносили вред, но и прерывали электрические сигналы, передаваемые от компьютеров к мышцам или тканям мозга. Исследователи из Университета Делавэра смогли решить эту проблему с помощью различных типов полимеров.

"Идея проект возникла после того, как мы попытались связать жесткие органические микроэлектроды с мозгом, который состоит из органических, соленых, живых материалов. Когда это не сработало, мы попытались найти другой способ. Мы начали изучать органические электронные материалы, такие как электропроводящие полимеры, которые использовались в небиологических устройствах. В конце концов, мы нашли химически стабильный образец, который уже был в коммерческой продаже как антистатическое покрытие для электронных дисплеев", – заявил руководитель исследования, доктор Дэвид Мартин.

Он отметил, что речь идет о полимере, известном как Pedot, который позволил электронному оборудованию взаимодействовать с тканями человека, не вызывая рубцов. Также он значительно улучшил характеристики медицинских имплантов.

Недавно этот же полимер был применен для того, чтобы использовать обычные кирпичи для хранения электроэнергии. Материал способен проникать в пористые материалы и хорошо проводит электричество.

В это же время, несколько компаний и исследовательских институтов уже разрабатывают технологию для объединения мозга и компьютера. Среди них есть и компания Илона Маска Neuralink, которая ближе остальных подошла к созданию коммерческого продукта.

В августе компания планирует раскрыть более подробную информацию о своих чипах, которые должны обеспечить "потоковую передачу данных с полной пропускной способностью" в мозг человека.

По словам Маска, технология "может расширить диапазон слышимости за пределы обычных частот" и даже позволит людям передавать музыка прямиком в мозг. Маск отмечает, что такие технологии необходимы людям, чтобы конкурировать с передовым искусственным интеллектов. Он считает, что люди рискуют быть настигнутыми ИИ в течение следующих пяти лет.