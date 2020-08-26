Кто сидит под мостом. Ученые объяснили, зачем люди троллят друг друга в сети

Если вы когда-нибудь были жертвой упорного онлайн-троллинга, тогда вы точно знаете, как это может выбить из колеи, испытывая при этом смешанные чувства, которые варьируются от замешательства и гнева до тревоги и печали, пишет Psychology Today.

Так, какие же причины троллинга и как с ним бороться? Прежде чем ответить на эти вопросы нужно понять само определение данного понятия.

Что такое троллинг?

Феномен троллинга получил множество названий: троллинг, преследование, кибербуллинг, флейм, глумление, травля и т.д. Несмотря на то, что эти термины не совсем одинаковые, у них есть общая тема. Все они описывают злостное и неприветливое поведение в сетевом общении, цель которого: провоцировать и насмехаться над другими людьми.

Очень важно рассматривать троллинг в разных спектрах его проявления и уровнях угрозы. Например, один троллинг хоть и будет немного раздражать, но в конечном итоге, окажется безобидным, в то время как другой может стать настоящей и серьезной угрозой. Если троллинг становится настойчивым и целенаправленным, тогда он может рассматриваться как преследование.

Помимо всего, у него существуют свои собственные виды. Некоторые из них являются явными и очевидными: брань, переход на личности, подрыв репутации, распространение лжи, разглашение частной информации, жалобы работодателям, угрозы и т.п.

Что вызывает троллинг?

Причин троллинга ̶ уйма. А это означает, что он вызван не каким-то одним фактором, а скорее многими, которые могут взаимодействовать друг с другом в идеальной комбинации. Самый эффективный способ понять эти причины ̶ разделить их на две широкие категории: причины вне человека (то есть факторы окружающей среды) и причины внутри человека (индивидуальные факторы).

Факторы окружающей среды:

Эффект раскрепощенности. Этот феномен описывает иллюзию непобедимости и невидимости. Из-за ложного чувства безопасности, человек с большей вероятностью будет троллить исподтишка, чем лицом к лицу.

Онлайн-среда может создать своего рода ментальную завесу, которая, якобы способна открыть некоторые темные уголки человеческой природы, мало чем отличающийся от "жидкой храбрости", которую может обеспечить алкоголь. Неудивительно, что сочетание эффекта сетевой раскрепощенности с употреблением алкоголя, может привести к ужасным последствиям.

Анонимность. Если человек сидит в сети анонимно, это похоже на эффект интернет-раскрепощенности на стероидах, ведь намного легче троллить с иллюзией отсутствия ответственности.

Трайбализм. Обособленноть целой группы людей может подлить масла в огонь. Подобно стае волков, человек ̶ существо социальное и имеет врожденное желание быть частью объединения. Когда многие члены группы троллят жертву, чувство сплоченности можно достичь путем приспособления к поведению группы.

Индивидуальные факторы:

Личность. В сущности, черты личности ̶ это глубоко укоренившиеся модели мышления и поведения. Один из способов понять какой-то конкретный аспект личности ̶ это сосредоточиться на некоторых темных сторонах человеческой природы, которые исследователи назвали "темной триадой", включающую садизм, психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.

Ученые обнаружили, что "темная триада" косвенно связана с троллингом. Из всех ее категорий, именно садизм оказался самым сильным предиктором, который заключается в получении удовольствия от своей жестокости и унижении других. Важно понимать, что садизм в этом смысле встречается по целому спектру, одни люди могут иметь более садистские наклонности, другие менее.

Идеологически одержимые убеждения. Некоторые люди полностью уверены в истине своих убеждений и не хотят рассматривать другие варианты. Иными словами, они настолько отождествляют себя с определенными взглядами (например, о здоровье, поле, расизме, политике и т.д.), что даже могут начать заниматься троллингом, дабы защитить и постоять за них.

Людям не нравится, когда их мировоззрение высмеивают и говорят, что оно неправильное, потому что это неприятно. Исследование университета при информационной школе Мичиган показало, что люди в особенности воспринимают троллинг как заслуженное и оправданное действие тогда, когда считают, что жертва совершила какое-то нарушение.

Обусловливание. Далеко не всем приятно унижать и задевать других. Одна из структур, которая может помочь понять троллинг, это то, что психологи называют оперантным обусловливанием и условным рефлексом.

Оперантное обусловливание изучает вознаграждения и наказания, влияющие на поведение. По сути, троллинг может приносить удовлетворение двумя способами: удовольствие, которое можно испытать от злости жертвы (положительное подкрепление), а также удовольствие, получаемое от избегания или отвлечения от неприятных аспектов жизни (отрицательное подкрепление). Подобно игровому автомату, случайный отклик на троллинг только усиливает мотивацию к его продолжению.

Одновременно с этим происходят условные рефлексы, которые напоминают собаку, пускающую слюну при виде открытого холодильника. Она пускает слюни, потому что понимает, что холодильник представляет собой объект, заполненный пищей.

Точно так же и с садистами. Они могут "пускать слюни", когда узнают, что своим троллингом смогут получить от жертвы удовольствие.

Как с ним бороться?

Не существует универсального подхода к управлению троллингом, поскольку он достаточно сложный, многопричинен и варьируется по степени тяжести. Но есть несколько беспроигрышных способов, как с ним совладать.

Во-первых, важное значение имеет социальная поддержка, поскольку общение с другими, выражение своих мыслей и чувств ̶ крайне полезно. В этой ситуации также могут быть ценными множество онлайн-ресурсов.

Во-вторых ̶ не кормите троллей! Если вы не будете реагировать на того, кто занимается троллингом, он поймет, что не сможет получить удовольствие и, скорее всего, отстанет от вас.

Функция блокировки в социальных сетях ̶ еще один способ, как избавиться от троллей, а также показать, что вы заслуживаете уважительного к себе отношения.

Также стоит напомнить, что троллинг может вызвать целый спектр смешанных эмоций, поэтому очень важно развивать и практиковать навыки совладания с ними.

В случае, если есть какие-то проблемы с психическим здоровьем, стоит обратиться за помощью к профессионалам, а если вас преследуют, и вы чувствуете угрозу, то лучше позвонить в полицию и получить юридическую помощью, отмечают эксперты.