Круглые могилы: в Японии при строительстве вокзала нашли массовое захоронение XIX века

Археологи раскопали 1500 человеческих останков при строительстве вокзала в японском городе Осака. Ученые считают, что это массовое захоронение жертв эпидемии, бушевавшей в стране в XIX веке. Об этом пишет Japan Times.

Некоторые тела уложены в компактные круглые могилы, также археологи обнаружили несколько братских могил. По словам главы Ассоциации культурных ценностей города Осаки Йоджи Хираты, останки принадлежат молодым людям и детям, которые, вероятно погибли во время эпидемии сифилиса и проживали в этом районе около 160 лет назад.

На многих костях обнаружены следы болезни. Надо отметить, что хоть сейчас место захоронения и находится в черте города, в XIX веке это был район ферм и он располагался за стенами Осаки. Люди, похороненные в круглых могилах, скорей всего были жителями окрестных сел.

Массовое захоронение является частью так называемой "Могилы Умеда", одного из семи исторических захоронений, относящихся к 1850-м и 1860-м гг., или периоду позднего Эдо и раннего периода Мэйдзи в Японии, которые были найдены на территории современной Осаки.

Все фото: Osaka City Cultural Properties Association

Археологи также нашли сотни глиняных погребальных урн, останки животных: поросят, лошадей и кошек, а также монеты, кукол и остатки одежды.

После тщательного исследования все кости будут перезахоронены на кладбищах Осаки.