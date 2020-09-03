Дыра в ад: в Сибири обнаружили гигантскую воронку от подземного взрыва газа

В России, в Ямальской тундре ученые обнаружили гигантскую 50-метровую воронку, образованную подземным взрывом газа. Эта воронка стала семнадцатой по счету и первой в идеальном состоянии. Об этом пишет TNV.

Ученые изучают необычное явление, начиная с 2014 года, когда была обнаружена первая воронка. Они называют это явление гидролакколиты. В народе — бугуняха. Это бугры газового пучения. Новую карстовую воронку ученые обнаружили случайно, пролетая на вертолете над тундрой.

Так выглядит гидролакколит до взрыва

...А так после. Лед и землю разбрасывает взрывом на сотни метров вокруг/Фото: НП "Российский Центр освоения Арктики"

Две предыдущие на полуострове Таймыр обнаружили оленеводы, когда перегоняли стада. Учены считают, что образованию "бугунях" способствовало повышение температуры в Сибири, а также активная разработка газовых месторождений.

В вечной мерзлоте образуется газонасыщенная полость, пустотное пространство заполненное газом с большим давлением. Когда давление газовой смеси превышает 12 атмосфер, поток большой силы, сопровождаемый громким звуком вырывается, разрывая земную поверхность вечной мерзлоты, разбрасывая глыбы льда и грунта на сотни метров образуя воронку цилиндрической формы, глубиною до 50 метров с идеально круглыми формами.

Уникальность нынешней находки в том, что она в отличном состоянии, что позволит ученым детально изучить воронку.