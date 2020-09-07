За тысячи лет до открытия акустики. Ученые выяснили, как на самом деле звучал древний Стоунхендж

Согласно новому исследованию, огромные камни Стоунхенджа создавали эффект амфитеатра, конструкция которого усиливала звук голоса и музыки во время древних церемоний. Об этом сообщает Live Science.

Авторы исследования утверждают, что камни давали эффект реверберации и усиления звука за тысячи лет до появления современной акустики. Звуковые эффекты, в том числе повторяющееся эхо, моли быть знакомы древним людям разве что по прогулкам в пещерах и каньонах.

Ведущий автор исследования профессор акустической инженерии в Салфордском университете Тревор Кокс создал миниатюрный Стоунхендж, чтобы подтвердить свои догадки.

Для создания модели, Кокс и его команда потратили несколько месяцев на заливку гипса смешанного с пластиком в формы, напечатанные на 3D-принтере. Они создали в общей сложности 157 камней, что примерно в два раза больше, чем осталось на сегодняшний день.

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Созданная модель основывается на результатах лазерного сканирования настоящего Стоунхенджа. Она включает в себя центральную "подкову" из пяти самых больших каменных арок и десятки меньших "голубых камней", который вероятно, были доставлены из древних карьеров в Уэльсе.

Во время эксперимента ученые измерили уровни звука в нескольких местах вокруг модели, как внутри внешнего каменного круга, так и за его пределами. Исследователи использовали высокочастотные звуки, чтобы компенсировать малый размер модели.

Их работа показала, что речь, произнесенная во внешнем круге, усиливалась кольцом стоящих камней на 10-20%, или примерно на 5 децибел. Также обнаружилось, что камни реверберировали среднечастотными звуками внутри круга.

Ученые отметили, что речь или музыку, производимую внутри круга, гораздо труднее услышать за его пределами. Это открытие, по словам исследователей, говорит о том, что церемонии в центре Стоунхенджа проводились для избранных, а не для большого круга людей.

Но несмотря на уникальные звуковые эффекты, Кокс заявил, что строители Стоунхенджа вряд ли возводили его именно для этой цели. Так, есть свидетельства, что древние люди часто перемещали "голубые камни" в новые места внутри круга. По словам Кокса, это не сильно изменило бы общую акустику.

"Нет никаких реальных доказательств того, что во время этих перестановок как-то изменялась акустика. Не похоже, чтобы ими управлял звук. Это наводит на мысль, что внешний вид Стоунхенджа, а не то, как он звучал, был самым важным фактором", – подытожил исследователь.