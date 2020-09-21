Беспощадная природа Австралии. У жалящих деревьев нашли токсин, как у пауков и скорпионов

Ученые обнаружили в австралийских жалящих деревьях токсины, похожие на те, что есть у пауков и скорпионов. Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей из Университета Квинсленда, ужаленные такими растениями люди, вначале ощущают сильное жжение. Спустя несколько часов, пораженный участок кожи начинает болеть, как от сильного удара. Малоприятный эффект может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

В своем исследовании ученые обнаружили, что молекулярная структура яда похожа на шип, что позволяет токсину связываться и многократно воздействовать на болевые рецепторы жертвы.

Австралийское дерево известно, как Dendrocnide excelsa или австралийская крапива. Растение имеет широкие овальные или сердцевидные листья, покрытые игольчатыми волосками, и в основном встречается в тропических лесах в северо-восточных районах Квинсленда.

"Австралийские стрекательные деревья особенно известны тем, что вызывают мучительно болезненные ощущения", – говорит доцент Института молекулярной биологии Университета Квинсленда Ирина Веттер.

По ее словам, эти игольчатые придатки "выглядят как тонкие волоски, но на самом деле действуют как иглы для подкожных инъекций, которые вводят токсины при контакте с кожей".

Открытый тип нейротоксина авторы доклада назвали "гиппиетиды".

До недавнего времени ученые не могли выяснить, какие молекулы внутри растения вызывают такую сильную боль.

"Понимая, как действует этот токсин, мы надеемся более эффективно лечить тех, кого ужалило растение, облегчая и устраняя боль", – подытожила Веттер.