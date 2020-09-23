Норвегия запустит проект по улавливанию и хранению углекислого газа стоимостью $3 млрд

Государственное финансирование в размере около 1,8 миллиарда долларов внесет вклад в общие затраты, которые, как ожидается, составят около 2,7 миллиарда долларов. Пакет финансирования, получивший название "Longship", позволит реализовать первый в мире полномасштабный проект CCS, пишет Forbes.

Этот проект прошел целый ряд экспериментов и испытанный, знаменуя собой важный шаг для смягчения последствий изменений климата Норвегии, Европы и всего мира.

Единственный вариант для некоторых отраслей с высоким уровнем выбросов

CCS ̶ это серия технологий, которые могут отделить вредные выбросы CO2 от промышленных и энергетических источников, а также помочь очистить те отрасли, в которых трудно совершать декарбонизацию другим способом.

Иллюстрация: Equinor

Руководство Европейской комиссии заявило, что для достижения сложных климатических целей Парижского соглашения такие секторы нуждаются в постоянном развитии улавливания и хранения углерода.

Если мы хотим достичь эти сложные цели, моделирование Международного энергетического агентства (МЭА) показывает, что до 14% совокупных сокращений выбросов должно происходить за счет CCS.

После улавливания, CO2 транспортируется и хранится под землей. В Норвегии безопасные хранилища доступны в глубоких геологических образованиях под Северным морем.

Longship: крупная государственная инвестиция в будущее

Норвежское правительство назвало проект "Longship" (норвежск. Langskip "длинный корабль") в честь быстрых и прочных кораблей эпохи викингов. Эта передовая технология изменила экономику Скандинавии более 1000 лет назад.

Сегодня же "Longship" имеет потенциал для открытия новых торговых путей, представляя собой совершенно новую экономическую модель для Норвегии.

Основную часть затрат этот проект будет финансировать на улавливание выбросов CO2 с цементного завода "Norchem" в Бревике близ Осло. Если появится дополнительное финансирование из частных источников или ЕС, то поддержка будет также оказана финскому заводу по энергетической утилизации отходов "Fortum".

Улавливание и хранение углерода и энергетическая утилизация отходов ̶ важный шаг на пути к климатической нейтральности, поскольку он обеспечивает чистое устранение CO2 из атмосферы, что будет иметь жизненно важное значение для достижения баланса между неизбежными выбросами и поглотителями выбросов.

Внедрение полномасштабной цепочки CCS включает в себя безопасное хранение CO2 под океаном на глубине 3048 метров в рамках проекта "Северное сияние", сотрудничества между Equinor, Shell и Total.

Первоначально эта площадка была способна обрабатывать 1,5 млн тонн углекислого газа в год. Но при полной реализации она сможет принимать, закачивать и хранить до 5 млн тонн CO2 в год.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг также подчеркнула, что инвестиции могут поддержать будущую водородную экономику, которую можно ускорить с помощью CCS, производя чистый водород из природного газа.

Отмечается, что SINTEF, что NTNU упорно работали над решениями CCS в течение последних 35 лет.