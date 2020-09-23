NASA показало, как мог бы звучать центр Млечного Пути, черные дыры и сверхновые

NASA с помощью данных от космической рентгеновской обсерватории Chandra превратило изображения центра Млечного Пути в музыку. Об этом сообщает космическое агентство.

"Телескопы дают нам возможность увидеть, как выглядит центр галактики при различных типах света. Переводя изначально цифровые данные (в виде единиц и нулей), полученные телескопами в космосе, в изображения, астрономы показывают то, что в противном случае человек не смог бы увидеть", – говорят в NASA.

Также существует и другой процесс – сонификация, которая переводит данные в звук. Именно этот инструмент использовался NASA для записи звучания центра Млечного Пути.

Воспроизведение начинается с левой стороны изображения галактики и перемещается вправо, отображая звуки, которые зависят от положения и яркости источников света. Свет объектов, расположенных ближе к верху изображения, воспроизводится как более высокие частоты, в то время как интенсивность света регулирует громкость.

Звезды и компактные источники света преобразуются в отдельные ноты, а облака межзвездного газа и пыли звучат как нарастающий гул.

"Крещендо появляется, когда мы достигаем яркой области в правом нижнем углу изображения. Именно здесь находится сверхмассивная черная дыра с массой в 4 млн Солнц. Она расположена в центре галактики и называется Стрелец А*. Именно там облака газа и пыли самые яркие", – отмечают в агентстве.

В рамках проекта, в музыку превратили и другие астрономические изображения, такие как фотографии остатков сверхновой Кассиопеи А и скопления межзвездного газа "Столпы творения".