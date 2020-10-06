Первый за последние 40 лет. NASA тестирует свой новый скафандр для прогулок по Луне

Космическое агентство NASA разрабатывает новый скафандр для астронавтов, которые отправятся на Луну. Об этом сообщает Space.com.

Новый скафандр получил название Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) и должен защищать астронавтов от суровых условий на поверхности Луны. По словам NASA, новый скафандр будет сильно отличаться от тех, которыми пользуются астронавты на низкой околоземной орбите.

Разработка скафандра немного затянулась из-за создания не менее дорогостоящего оборудования для лунной программы Artemis – капсулы Orion и ракеты Space Launch System.

"xEMU – это первый новый скафандр, который NASA разрабатывает за более чем 40 лет. Пока все идет по плану", – заявил представитель NASA Джордж Нилд.

Он также добавил, что на первом этапе агентство планирует создать пять костюмов xEMU. На первом скафандре, который будет готов в декабре, инженеры испытают прочность конструкции. Второй будет создан для квалификационных испытаний, а третий – испытан на МКС. Последние два костюма отправятся на Луну вместе с астронавтами в 2024 году.

В дополнение к основным скафандрам, каждому астронавту Artemis также потребуется охлаждающий костюм, и NASA уже завершило создание прототипа. Также агентству предстоит модернизировать портативную систему жизнеобеспечения для космонавтов, которая похожа на рюкзак за спиной.

В это же время, сотрудники NASA приступили к тестированию первых скафандров под водой в огромном бассейне в Лаборатории нейтральной плавучести Космического центра NASA имени Джонсона. Агентство использует лабораторию для моделирования процесса выхода в открытый космос, так как под водой инженеры могут имитировать разные уровни гравитации.

Под водой астронавты могут привыкнуть к скафандрам и протестировать инструменты, которые им понадобятся при выходе в открытый космос. В последнее время NASA использует бассейн для имитации отбора проб лунного камня и пыли, а также подъем по лестницам и установка флага на поверхности Луны.