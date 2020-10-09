Пентагон задумался о создании системы срочной переброски грузов через космос

Транспортное командование США (TRANSCOM) подписало соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA), с компаниями SpaceX Илона Маска и Exploration Architecture Corporation (XArc) для изучения концепций быстрой транспортировки грузов через космос.

Генерал армии Стивен Лайонс, командующий TRANSCOM, считает, что это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов. Доставка груза через космос не будет нарушать государственных границ. При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки военных грузов дипломатических согласований и получения разрешений для доступа и пролета.

Лайонс сказал, что "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".

Космический транспорт сейчас накладывает большие ограничения на вес и объем груза, он имеет ограниченные возможности для запуска и восстановления. Но наука и технологии быстро движутся вперед, поэтому "возможность космического транспорта быстро доставить критически важный груз на значительные расстояния делает его привлекательной альтернативой", – считает заместитель командующего TRANSCOM вице-адмирал Ди Мьюборн.

В рамках соглашения CRADA участники не получают зарплату, а добровольно выделяют время и ресурсы, чтобы помочь правительству изучить сценарии использования их технологий и концепций.

Одним из сценариев может быть создание потенциала космических перевозок по аналогии с существующей программой готовности к чрезвычайным ситуациям Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), когда гражданские авиалинии обязуются увеличить возможности Министерства обороны по воздушным перевозкам во время чрезвычайных ситуаций.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл в прошлом году заявила, что компания говорила с армией о возможности использования корабля Starship для перевозок "точка – точка" вокруг Земли.

Космический транспорт "точка – точка" – это вопрос "десятилетия или даже нескольких десятилетий, чтобы он стал практичным с коммерческой точки зрения", – считает Карисса Кристенсен, генеральный директор Bryce Space and Technologies.

Она добавила, что подписанное соглашение показывает, "насколько хорошо SpaceX создает сообщество интересов вокруг продукта, даже если его еще не существует. И такая политика уже приводила ее к успеху".

Виктория Самсон из фонда "Безопасный мир", считает, что появление военного транспорта в космосе вызовет множество нормативных вопросов. "Это вопросы по управлению движением, а также проблемы космодрома", – сказала она.

Юрисконсульт из SWF Крис Джонсон сказал, что эта идея не нарушает основополагающий Договор о космосе 1967 года или нормы международного права. Но военно-транспортные космические корабли могут повысить риск случайного конфликта. "Как другие государства определят, что к ним летит не боеголовка?" – пояснил он.

Напомним, Илон Маск сообщил, что узнать, как работает спутниковый интернет Starlink, в ближайшее время смогут жители Северной Америки.

SpaceX провела тестовый полет последнего прототипа космического корабля Starship.