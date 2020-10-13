В третьем квартале 2020 года в мире продали рекордно большое количество ПК

С июля по сентябрь 2020 года эксперты аналитической компании Canalys отметили неожиданно большое количество поставок персональных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Всего было отгружено 79,2 млн ПК, 64,6 млн из которых — ноутбуки.





Данные аналитической компании Canalys. (Инфографика: canalys.com)



Аналитики сообщают, что поставки выросли на 13% по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года. А также добавили, что за последние 10 лет таких рекордных показателей не наблюдалось. Эксперты связывают повышеный интерес пользователей к ноутбукам с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса. Многих людей перевели на дистанционный режим работы, поэтому им и пришлось покупать удобную технику. Однако на рынке возник дефицит, потому как многие бренды свернули производство на время обострения пандемии. В этой связи поставки сократились на 12%.

А вот уже к третьему кварталу, когда карантинные меры во многих странах были ослаблены, рынок потихоньку восстанавливается, наращивая обороты. В Canalys отмечают, что поставки лэптопов и мобильных рабочих станций увеличились на 28,3% (в годовом выражении), а поставки настольных ПК и рабочих станций уменьшились на 26%.

Среди брендов лидирует Lenovo, которая в третьем квартале 2020-го поставила 19,27 млн ПК, заняв 24-процентную долю рынка. Следом расположился HP. Его чья доля в этом году сократилась с с 23,7% до 23,6%, однако поставки выросли с 16,67 млн до 18,66 млн. “Бронзовым призером” стал Dell, поставки которого просели с 12,04 млн до 11,98 млн, а рыночная доля сократилась с 17% до 15%. В топ-5 вошли Apple (4-ое место) с ростом рыночной доли с 8,0% до 8,1%, и Acer (5-ое место) с ростом от 7,0% до 7,1%.



Ранее стало известно, что Apple анонсирует новые MacBook в ноябре.