В течение 2020 года пользователи загрузили 100 млрд приложений и потратили на их покупку $29 млрд

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет касательно использования мобильных приложений владельцами Android- и iOS-устройств. Оказалось, что за 9 месяцев 2020 года люди совершили более 100 млрд загрузок разного рода приложений.

Большинство загрузок в текущем году обеспечил Google Play — 80,6 млрд. Аналитики отмечают, что наибольшее количество пришлось на третий квартал — 28,3 млрд, что на 31% больше, чем в аналогичный период 2019-го. Это рекордное количество, никогда прежде не фиксировавшееся.

Количество загрузок приложений из Google Play и App Store. Инфографика: Sensor Tower

С июля по сентябрь из Apple App Store было совершено 8,2 млрд установок, что в три раза меньше, чем у Google Play. А всего за этот год на iOS-гаджеты закачали 26,6 млрд приложений.

Наибольшей популярностью пользуются игры. Они составляют 13,5% от общего числа загрузок. На втором месте программы из категории «Образование» — 9,11% а на третьем «Бизнес» — 6,95%. Судя по всему, эти темы наиболее интересовали людей, пребывающих на карантине.

Самые популярные приложения в Google Play и App Store. Инфографика: Sensor Tower

В отчете также сказано, что общее количество приложений в Google Play превышает 2,7 млн, тогда как в App Store их 1,82 млн. Интересно, что в третьем квартале каталог Google Play увеличился на 5,85%, а вот каталог App Store уменьшился на 1,2%.



Популярность приложениям для Android мог обеспечить еще и тот фактор, что многие из них — бесплатные. Согласно данным ресурса Statista, на покупку программ через App Store в течение квартала люди потратили $19 млрд, тогда как пользователи Google Play раскошелились всего на $10,3 млрд за такой же период времени.

Ранее стало известно, что благодаря приложению Sound Analyzer от Skoda смартфон сможет определять поломки авто “на слух”.