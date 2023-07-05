Смерть от переохлаждения: что заставляет людей раздеваться до гола в последние минуты жизни

Некоторые также демонстрируют еще более странное поведение — пытаются залезть под кровать или выкопать нору.

Еще в 2015 году правоохранителей поставил в тупик один случай, когда сын сообщил об исчезновении 69-летней матери, о которой ничего не было слышно последние четыре дня. Позже следователи нашли ее тело в подвале во дворе ее собственного дома. Удивительным казалось то, что женщине не было ничего коме шорт и футболки, пишет IFLScience.

Детективы предположили, что смерть женщины могла быть не естественной, из-за того, как выглядела ее одежда и травм кожи. Вскрытие однако показало, что она умерла от переохлаждения. Позже об этом случае доктора медицины Эрик Шафер и Джозеф Пралоу написали научную статью.

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Исследователи отмечают, что примерно в 25% смертей в результате переохлаждения пострадавшие на последних стадиях могут пройти так называемое "парадоксальное раздевание". Ученые до сих пор не знают почему это происходит, однако несколько теорий все же существует. Согласно одной из них, это происходит из-за повреждения области мозга, которая отвечает за терморегуляцию. Другая же теория предполагает, что когда люди переохлаждаются, мышцы, сокращающие кровеносные сосуды в их конечностях, настолько истощаются, что буквально расслабляются. В результате происходит прилив крови к конечностям, что заставляет человека поверить, что им жарко — в этот момент пострадавшие чувствуют себя сбитыми с толку и начинают раздеваться.

Ученые отмечают, что люди, которые испытывают "парадоксальное раздевание" часто не останавливаются лишь на сбрасывании одежды, особенно в случаях, когда температура снижается постепенно.

По словам исследователей, большинство тел с полным или частичным раздеванием были обнаружены в весьма странном положении — под кроватью, за шкафом или на полке. Ученые предполагают, что переохлаждение активирует автономный процесс ствола головного мозга, который в конце концов запускает состояние гипотермии и вызывает примитивное защитное поведение. Оно весьма напоминает поведение зимующих животных, когда они закапываются в нору.

Таким образом, люди, погибшие от переохлаждения, могут быть найдены голыми и втиснутыми в замкнутое тесное пространство. Порой это может выглядеть так, будто кто-то пытался избавиться от трупа, но на самом деле такое поведение обусловлено защитными механизмами нашего мозга.

Ранее Фокус писал о том, что люди просыпаются перед смертью: обнаружено, что мозг пациентов в коме "оживает", когда они умирают.