По следам Дарвина: научная экспедиции повторит путешествие создателя теории эволюции

Стремясь совместить научные исследования и сохранение окружающей среды, группа исследователей и природозащитников отправилась в двухлетнюю экспедицию. Они планируют повторить путь, проложенный Чарльзом Дарвином во время его кругосветного путешествия вокруг Земли.

Экспедиция, получившая название "Дарвин200", началась 15 августа, когда в Плимут, Англия, съехалась международная ассамблея экспертов. Под флагом голландского корабля "Остершельде" эта разнообразная команда начала трансконтинентальное путешествие длиной более 74 000 километров, пишет Live Science.

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В течение этого длительного путешествия команда будет бросать якорь в 32 различных портах, расположенных на четырех континентах, и в конце концов достигнет кульминации в Фалмуте, Великобритания. Их цели охватывают широкий спектр задач, включая сбор научных данных, воспитание будущих защитников природы и пропаганду сохранения окружающей среды.

Отдавая дань уважения своему историческому предшественнику, современная экспедиция точно придерживается географической траектории, которую проследил Дарвин, находясь на борту корабля "Бигль".

Отплыв из Плимута 27 декабря 1831 года, морская одиссея Дарвина завершилась 2 октября 1836 года, когда он триумфально вернулся в порт Фалмут. Первоначальным намерением Дарвина, которому в то время было всего двадцать два года, стало путешествие, чтобы познать мир, прежде чем начать церковную карьеру.

Однако этот план претерпел глубокие изменения, когда натуралиста очаровала панорама разнообразных видов, раскинувшихся на его пути. Это восхищение заложило основу для формулировки им теории эволюции путем естественного отбора. Более того, дальнейший рассказ Дарвина об этом путешествии, который он представил публике по возвращении, не только закрепил его статус светила викторианской академии, но и укрепил его место среди британской научной элиты.

Основная цель экспедиции заключается в обучении и вдохновении двухсот молодых экологов. Каждый из них примет участие в недельной резиденции на борту "Остершельда", посвятив себя изучению видов, которые ранее встречались Дарвину, а теперь оказались под угрозой исчезновения.

Корабль Beagle, нарисованный в 1890 году во время экспедиции в Чили Фото: wikimedia

Инновационные стратегии также лежат в основе просветительской парадигмы этого проекта. Еженедельная интерактивная серия "часов природы", транслируемая в прямом эфире с борта корабля, способствует глобальному вовлечению, приглашая аудиторию со всего мира присоединиться к этому путешествию.

Неотъемлемой частью работы ученых является сбор ключевых данных о распространенности пластиковых загрязнителей океана, что вызывает все большее беспокойство и влияет на морские экосистемы. Кроме того, тщательная оценка здоровья коралловых рифов является еще одной целью путешествия.

Помимо морских исследований, команда берет на себя роль воздушных наблюдателей, изучая популяции морских птиц, а также китов и дельфинов, населяющих океанские просторы.

Продвигаясь к Канарским островам Тенерифе, дальнейшая траектория "Остершельда" прокладывает курс в Бразилию. Далее маршрут судна пролегает вдоль контуров Южной Америки, а затем возвращается в Океанию, охватывающую Австралию, Новую Зеландию и ряд тихоокеанских островных государств.

В завершение этой амбициозной экспедиции — плавание вокруг Южной Африки, завершающееся возвращением в пункт отправления в Фалмуте.

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