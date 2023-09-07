Вылечат смертельные заболевания: ученые разработали нанотрубки, проникающие в эпицентр болезни

Новая разработка, теоретически, способна победить сразу две смертельные болезни, возглавляющие список "убийц" по всему миру.

Когда мы задумываемся об основных причинах смерти, то часто вспоминаем о насильственных действиях или недавних пандемиях. Однако на самом деле сердечно-сосудистые заболевания и рак возглавляют список, вызывая почти половину смертей в одних лишь США, пишет The Conversation.

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Интересно, что, хотя сердечно-сосудистые и онкологические заболевания кажутся разными, они имеют общие факторы, лежащие в их основе. Последние данные свидетельствуют о том, что их можно лечить схожими методами.

Самый смертоносный вид сердечно-сосудистых заболеваний называется атеросклерозом. По сути, это закупорка кровеносных сосудов жиром и другими веществами. Когда эти скопления разрываются, это может привести к инфаркту. С другой стороны, рак — это слишком быстрый и неконтролируемый рост клеток. Такой неконтролируемый рост может повредить наши органы, и его трудно остановить, не повредив при этом здоровые ткани.

Оба этих заболевания, как бы по-разному они ни звучали, имеют общие факторы риска, такие как ожирение, курение и неправильное питание, сообщает Брайан Смит, доцент кафедры биомедицинской инженерии Мичиганского государственного университета. Причиной такого совпадения является воспаление. Оно может повреждать кровеносные сосуды, делая их более склонными к закупорке, а также помогать раковым клеткам выживать и распространяться.

Исследования показывают, что некоторые методы лечения рака могут помочь и при сердечных заболеваниях. Например, существуют лекарства от рака, которые заставляют определенные иммунные клетки поедать раковые клетки. Аналогичным образом эти препараты могут заставить те же иммунные клетки очищать закупоренные кровеносные сосуды, снижая риск развития сердечных заболеваний, пишет Смит.

Некоторые методы лечения, регулирующие процесс использования сахара организмом, могут оздоровить кровеносные сосуды как при опухолях, так и при сердечных заболеваниях. Они также уменьшают воспаление, характерное для сердечных заболеваний.

Хотя существующие лекарства и помогают справиться с сердечными заболеваниями, они не полностью снижают риск смерти от них. В настоящее время изучаются новые подходы, в том числе некоторые препараты, которые первоначально предназначались для лечения диабета, но оказалось, что они помогают и при сердечных заболеваниях, и при раке. Исследователи также обнаружили, что в некоторых первых исследованиях усиление иммунной системы при лечении рака может способствовать уменьшению сердечно-сосудистых заболеваний.

В последнее время появилась интересная разработка, связанная с "нанотрубками" — сверхмаленькими частицами, которые тоньше нашего волоса. Их можно использовать для доставки лекарств именно туда, где они необходимы. Нанотрубки могут проникать внутрь специфических иммунных клеток и достигать опухолей, подобно скрытому пассажиру. Поскольку и сердечно-сосудистые заболевания, и рак связаны с воспалением, существует возможность использовать эти нанотрубки для доставки лекарств непосредственно к закупоренным кровеносным сосудам.

Такое использование нанотрубок может повысить эффективность лечения и уменьшить нежелательные побочные эффекты. Кроме того, они могут помочь в ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, считает Смит.

Поскольку болезни сердца и рак имеют общие причины, использование одного препарата для лечения обоих заболеваний позволяет сэкономить время и деньги на разработку лекарств. Это особенно перспективно с учетом возможностей нанотерапии — использования мельчайших частиц для улучшения доставки лекарств. Если для лечения рака существует множество подобных методов, то в области сердечно-сосудистых заболеваний их еще больше, говорит Смит.

В заключение следует отметить, что понимание сходства между сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями может проложить путь к созданию более эффективных методов лечения, способных решить обе проблемы. По мере развития исследований пациенты смогут извлечь большую пользу из таких методов лечения двойного действия.

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