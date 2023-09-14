На юге Болгарии археологи обнаружили фракийскую гробницу времен Одрийского царства (фото)

Одрисское царство, основанное примерно в 460 году до н. э. фракийскими племенами, просуществовало до его окончательной аннексии Римской империей в 46 году н. э.

Во время недавнего археологического открытия команда из Регионального исторического музея Хасково раскопала фракийскую гробницу, украшенную фресками, напоминающими художественное мастерство, найденную в гробницах Казанлак и Александрово. Эта недавно открытая гробница датируется концом 4-го — началом 3-го века до н. э., проливая свет на богатое историческое полотно Одрисского царства, пишет Arkeonews.

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Одрисское царство, основанное примерно в 460 году до н. э. фракийскими племенами, просуществовало до его окончательной аннексии Римской империей в 46 году н. э. Его территория охватывала современную Болгарию, Северную Грецию, часть Турции и юго-восточной Румынии.

К сожалению, фракийские настенные росписи в самой гробнице со временем получили повреждения. То, что осталось от них, обнаружили среди остатков раскопок охотников за сокровищами вблизи села Текето. Несмотря на состояние фресок, сама гробница очень поразила археологов.

Неподалеку от города Хасково ландшафт усеян множеством курганов, которые, по всей вероятности, скрывают многочисленные гробницы. Соревнования с охотниками за сокровищами, продолжающиеся в этом регионе, значительно склоняют чашу весов на сторону археологов.

Ученые обнаружили набедренник, который состоит из небольших пластин, которые надежно крепились к кожаной или тканевой одежде Фото: BNT

Доцент, доктор Георгий Негризов, археолог, предложил взгляд на уцелевшие элементы фрески. Он объяснил: "Здесь мы имеем только верхний слой, самый тонкий, лепнину. Она сделана из очень тонкого раствора штукатурки с мраморной крошкой, которую обычно используют для достижения такой изысканности. Цветовая отделка в этом случае имеет глубокие красно-оранжевые оттенки, а также оттенок зеленого, как видно на полосе". Примечательно, что некоторые из этих цветных фрагментов поразительно соответствуют декоративному фризу, окружающему фрески в Александровской гробнице.

Эти находки, несмотря на трудности, связанные с состоянием гробницы, обещают дать неоценимую информацию для науки и открыть новую главу в нашем понимании одрисской культуры.

Негризов представил еще одну загадочную находку в гробнице: "Интересно показать вам ситуацию, которая нас тоже озадачивает. Здесь мы видим фрагменты защитной одежды под этой каменной глыбой. Это набедренник, что состоит из небольших пластин, которые надежно крепились к кожаной или тканевой одежде. Таких пластин мы обнаружили здесь 7-8".

Размещение этого защитного одеяния между двумя камнями остается загадкой, над разгадкой которой активно работают археологи.

Открытие этой гробницы официально объявила команда под руководством доцента Георгия Негризова из Национального археологического института с музеем при Болгарской академии наук 25 апреля этого года.

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