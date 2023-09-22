На спутнике Юпитере все же может быть жизнь: ученые обнаружили необходимый для этого элемент

Новое открытие усиливает теорию о том, что подземный океан на Европе является наиболее многообещающим местом в Солнечной системе для поиска внеземной жизни.

Ученые выяснили, что в огромном океане, спрятанном под поверхностью спутника Юпитера Европы содержится углерод, который является одним из самых важных строительных блоков жизни, пишет The Guardian.

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Спутник Юпитера Европа шириной в примерно 3000 км, немного уступает Луне по размерам. Потенциальные внеземные формы жизни вряд ли бы выжили не его ледяной поверхности из-за очень неблагоприятных условий.

Но под ледяной корой спутника, толщиной от 15 до 25 км, находится океан из жидкой воды глубиной от 60 до 160 км. Именно здесь, как считают ученые, может существовать внеземная жизнь. Это зависит от химического состава океана и от большого количества необходимых для развития жизни элементов, таких как углерод.

Во время прошлых исследований астрономы обнаружили на поверхности Европы твердый лед из диоксида углерода. Но было непонятно, попал он сюда благодаря ударам метеоритов, или же это результат выбросов из недр спутника Юпитера. С помощью космического телескопа Уэбб ученые провели новые наблюдения за Европой и определили, что диоксид углерода поступает на поверхность из подземного океана.

С помощью космического телескопа Уэбб ученые провели новые наблюдения за Европой и определили, что диоксид углерода поступает на поверхность из подземного океана Фото: NASA

По словам Кевина Хэнда из Лаборатории реактивного движения NASA, это открытие является критически важным, ведь это указывает на то, что в океане на Европе может быть большое количество углерода. Если есть углерод там, где есть вода, значит шансы обнаружить внеземную жизнь возрастают.

По словам Кристофера Гляйна из Юго-Западного исследовательского института, США, пока нельзя точно сказать, есть ли жизнь в океане на Европе, но этот мир теперь являет собой еще более многообещающее место для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

Для появления и развития жизни на Земле критически важными являются 6 химических элементов: углерод, водород, кислород, азот, фосфор и сера. Углерод, водород, кислород и серу уже обнаружили на Европе, хотя не ясно сера попала на поверхность спутника из океана или же с другого спутника Юпитера – Ио.

Теперь же космический аппарат Europa Clipper, который должен отправится к спутникам Юпитера в 2024 году сможет дать еще больше информации о том, насколько Европе пригодна для жизни. В частности, ученые хотят обнаружить здесь еще и азот.

Эндрю Коутс из Университетского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании говорит, что для жизни нужны жидкая вода, источник энергии, необходимые элементы достаточно времени для развития. Новые данные показывают, что все эти составляющие могут быть на Европе.

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