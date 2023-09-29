Прославился больше его создателей: как за одну ночь Геростат уничтожил древнее Чудо света (фото)

Храм Артемиды в Эфесе, Чудо античного мира, уничтожен в 356 году до нашей эры: его сжег Геростат, человек, который стремился получить славу любой ценой. Хотя его наказали забвением, однако славой он затмил архитекторов храма.

Около 1000 года до н. э. афинские колонисты переплыли через Эгейское море и поселились на побережье современной Турции. Среди культуры и традиций, что эти колонисты принесли в этот регион, видное место занимало поклонение Артемиде, в честь которой они построили храм, пишет Big Think.

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Как свидетельствует древний летописец Геродот, строительство этого храма продолжалось более века. Он стал известным как архитектурное чудо древнего мира, присоединившись к другим выдающимся человеческим творениям, таким как Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и статуя Зевса в Олимпии. Артемисион был одним из первых греческих храмов, полностью построенных из мрамора. Это колоссальное сооружение занимало 131 метр в длину и 79 метров в ширину.

Исторические свидетельства римского философа Плиния Старшего, насчитывают 127 колонн высотой 20 метров выполненных в ионическом ордере классической архитектуры. Примечательно, что на этих колоннах были изображения греческой мифологии, что подтверждает один уцелевший артефакт, который хранится в Британском музее

По легенде, в ночь сожжения храма Артемиды родился полководец Александр Македонский Фото: Википедия

Величия храму добавляли несколько колоссальных статуй Артемиды. Самая большая из этих статуй занимала центральное место под частично открытой крышей. Сегодня об Артемисионе помнят не так из-за тщательного строительства, как из-за его уничтожения в 356 году до нашей эры. Это произошло из-за недовольного жителя по имени Герострат.

Герострат поджег Чудо света в ту самую ночь, когда на свет появился Александр Македонский. Исторические предположения свидетельствуют, что Герострат происходил из низкого социального положения, возможно, родился в семье рабов или был бывшим рабом. Считается, что к этому поступку мужчину побудило желание хотя бы как-то прославиться и оставить след в истории.

Герострат, житель Эфеса, который сжег храм Артемиды в своем родном городе Фото: Википедия

Власти Эфеса, считая смертную казнь недостаточным возмездием за преступление Герострата, вынесли дополнительное наказание: "damnatio memoriae", согласно которому его имя было навсегда запрещено произносить или писать. Римский писатель и грамматик Авл Геллий объяснял, что такие термины, как inlaudatus и inlaudabilis, использовали для обозначения "того, кто не стоит ни упоминания, ни памяти, и его никогда нельзя называть; как, например, в былые времена общий совет постановил, чтобы никто никогда не упоминал имя человека, который сжег храм Дианы [римское название Артемиды] в Эфесе".

По иронии судьбы, "damnatio memoriae" часто имело контрпродуктивный эффект — сохраняло память человека вместо того, чтобы искоренять ее. Поэтому Герострат теперь известнее архитекторов храма, а его наследие увековечено в рассказах Феопомпа, историка с острова Хиос.

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