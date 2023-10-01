3000 лет в оковах льда. Редкая стрела с кварцитовой головкой была найдена из-за таяния ледников

Археологи отмечают, что артефакт бронзового века удивительно хорошо сохранился, несмотря на тысячелетия, проведенные во льду.

В последние годы Земля все больше нагревается, что влияет на климат планеты — глобальные температуры в океане и на суши растут, а планета то и дело теряет свои ледовые щиты. Только за последние два года Швейцария уже потеряла 10% всех своих ледников, но не только альпийская страна теряет ледовый покров, пишет IFLScience.

Изменения климата также влияют и на Норвегию, ледовый покров которой все больше сокращается. В результате археологи проекта "Тайны льда" обнаруживают все больше удивительных артефактов, которые тысячи лет были заключены в ледовых оковах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На этот раз исследователям удалось обнаружить древнюю стрелу, которая хранилась во льду 3000 лет. Ученые отмечают, на образце видны кварцитовая головка, волокна, которыми она крепилась к древку, и даже ее оперение.

Отметим, что древний артефакт был обнаружен в горах Ютунхеймен в регионе Оппланд в центральной Норвегии. Только за последние 10 лет археологи обнаружили здесь тысячи образцов из ледников и ледовых пятен, которые тают из-за изменения климата. По мере таяния льда ученым открывается все больше и больше информации о древних народах, некогда населявших и охотившихся в этих горах.

Авторы исследования отмечают, что материал, обнаруженный в результате таяния льда, дает удивительно сохранившиеся артефакты, существует одна проблема: обнаруженные артефакты могут быстро испортиться, если их быстро не восстановить.

Древняя стрела была обнаружена ледовым археологом Эспеном Финстадом. Позже они с коллегами провели анализ и обнаружили, что древко стрелы сделано из березы, а ее оперение на удивление хорошо сохранилось — в обычных условиях перья давно бы сгнили. Именно поэтому ученые считают, что им удалось обнаружить уникальный образец, который идеально сохранился благодаря ледяным оковам.

Ученые также узнали, что наконечник стрелы сделан из кварцита, который добывается из богатого кварцем песчаника или кремня, подвергшегося воздействию высоких температур и давления. Головка орудия была покрыта смолой, вероятно, березовым углем, использованным для закрепления ее на гладком древке стрелы. Несмотря на то, что артефакт в целом хорошо сохранился, сама стрела все же не уцелела — она раскололась на три отдельных куска. Ученые полагают, что это могло произойти под давлением льда.

По словам главы проекта "Тайны льда" Ларса Пило, стрелы железного века с сохранившимися наконечниками в действительности не редки в этих местах, однако, как правило, они относятся к более позднему периоду.

Ранее Фокус писал о том, что в Иерусалиме найдена могила куртизанки с уникальным зеркалом.