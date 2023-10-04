На шаг ближе в вечной молодости. Бессмертные медузы раскрыли способ замедлять старение

Медуза, способная постоянно омолаживать себя и теоретически жить вечно использует для этого уникальный механизм, который более подробно решила исследовать наука.

Науке всегда было интересно узнать, что является причиной старения нашего организма. Недавно ученые углубились в изучение работы ДНК, чтобы лучше понять этот процесс. В частности, они обратили внимание на некоторые элементы ДНК, которые могут перемещаться — их называют "прыгающими генами" и, возможно, они являются ключом к замедлению старения, пишет ScienceAlert.

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Наша ДНК сравнима с огромной инструкцией по эксплуатации нашего организма. Как и в любой инструкции, в ней есть разделы, предложения и даже конкретные слова. Так вот, эти "прыгающие гены", научно известные как транспозируемые элементы (ТЭ), представляют собой кусочки инструкции, которые могут переходить из одной части инструкции в другую. Естественно, если эти кусочки перемещаются слишком сильно и оказываются в неправильных местах, все может пойти наперекосяк и причинить вред нашему организму.

Ученые из венгерского университета имени Лоранда Этвеша в своем новом исследовании обратили внимание на особый процесс в нашем организме — Piwi-piRNA-путь, который держит эти ТЭ под контролем. Они провели эксперимент на крошечном черве Caenorhabditis elegans и обнаружили поразительное явление. Настроив активность прыгающих генов через Piwi-piRNA-путь, эти черви стали жить значительно дольше. Это позволяет предположить, что одна из причин нашего старения может быть связана с тем, как эти ТЭ смещаются в нашей ДНК.

Интересно, что существует медуза, которая теоретически может жить бесконечно долго, постоянно обновляя свои клетки. Эта регенерация ранее была связана с тем, как эта медуза управляет своими ТЭ. Новое исследование червей дает более убедительные доказательства того, что управление этими прыгающими генами может оказывать непосредственное влияние на старение. Более того, специалисты заметили, что по мере старения червей увеличивается специфическая активность ДНК в этих прыгающих генах. Это позволяет предположить, что с возрастом эти ТЭ могут становиться более активными.

Возможно, в будущем мы сможем изменять такое поведение ДНК, чтобы замедлить старение клеток. Хотя превращение в бессмертных существ, как в случае с упомянутой медузой, является недостижимым в ближайшем будущем, возможность уменьшения числа возрастных заболеваний и улучшения благосостояния пожилых людей не может не радовать.

В заключение следует отметить, что исследование намекает на возможность определения точнейшего возраста живых существ по ДНК. Как отметил молекулярный генетик Тибор Веллаи и один из авторов исследования, это может стать точными "биологическими часами". Хотя нам еще многое предстоит узнать, понимание роли нашей ДНК в старении формируется, и кто знает, возможно, благодаря дальнейшим исследованиям мы приблизимся к серьезному скачку в продолжительности человеческой жизни.

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