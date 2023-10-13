Неистребимое оружие Роланда: что известно о легендарном клинке (фото)

Легендарный меч Дюрандаль согласно легенде принадлежал Роланду, герою средневековых сказаний. Он считается одним из величайших рыцарей Средневековья, однако внимание не обошло стороной и его оружие.

Среди легендарных мечей один клинок, известный как Дюрандаль, оставил свой след в истории наряду с мифическим оружием, таким как Экскалибур и Зульфикар. Хотя Дюрандаль может быть менее известным, он играет важную роль в легендарных сказаниях, пишет Ancient Origins.

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Дюрандаль был мечом Роланда, героя средневековых европейских народных сказаний. Его часто изображали как племянника Карла Великого, знаменитого императора Священной Римской империи. Роланда считали самым выдающимся воином среди Двенадцати Приоров, группы элитных рыцарей при дворе Карла Великого. Его легендарный статус обусловлен непревзойденными боевыми навыками и непоколебимой преданностью, что сделало его любимой фигурой в средневековой европейской истории.

Одной из самых устойчивых историй, связанных с Роландом, является его героическая последняя битва в битве при Ронсево, состоявшейся в 778 году во время кампании Карла Великого на Пиренейском полуострове. Хотя эта битва имела исторические корни, на протяжении веков она превратилась в сказку, украшенную элементами христианской доблести, героизма и рыцарства. В некоторых версиях к баскским защитникам присоединились мусульманские бойцы-сарацины, превратив конфликт в значительную битву между христианами и мусульманами.

Рональд Паладин из книги мифов 1915 года Фото: Public Domain

Во время битвы при Ронсево Роланд отважно защищал своих товарищей, отказываясь трубить в рог, чтобы вызвать подкрепление Карла Великого, пока не стало слишком поздно. Смертельно раненный, он сражался до последнего боя, став символом непоколебимого мужества и самопожертвования перед лицом непреодолимых обстоятельств.

Эпическая поэма "Песнь о Роланде", написанная на старофранцузском языке, является древнейшим известным источником, в котором упоминается Дюрандаль, легендарный меч, которым владел Роланд. Согласно поэме, ангел Божий передал Дюрандаль Карлу Великому, поручив ему передать его одному из своих графов. Выкованный мифическим европейским героем Вейландом-кузнецом, Дюрандаль славился своей прочностью.

Другая история, "Орландо Фуриозо", предлагает другое происхождение Дюрандаля, связывая его с троянским героем Гектором и волшебником Маладжиджи, который подарил меч Роланду. В этой истории Дюрандаль стал ценным предметом, который искал Градассо, языческий король Серисены, который вторгся во Францию, чтобы вернуть его.

Восемь фаз "Песни о Роланде" в одной картине Фото: Public Domain

Получив Дюрандаль в свое владение, Роланд совершил выдающиеся подвиги для Карла Великого, как описано в "Орландо Фуриозо". Он завоевал многочисленные регионы, включая Анжу, Бретань, Нормандию и многие другие, закрепив за собой славу грозного рыцаря.

Во время битвы при Ронсево Роланд использовал Дюрандаль, чтобы сдержать огромную мусульманскую армию, и меч сыграл решающую роль в его успехе. Он убил много врагов и отрубил руку сарацинскому королю Марсилию и обезглавил королевского сына Юрсалея.

Одной из уникальных особенностей Дюрандаля было то, что он содержал несколько священных христианских реликвий, в частности зуб Святого Петра, кровь Святого Василия и часть волос Святой Денизы. "Песнь о Роланде" изображает меч как практически неуничтожимый. Когда Роланд в последнем акте отчаяния попытался уничтожить его, ударив по массивной скале, меч остался невредимым, образовав "La Brèche de Roland", естественную щель в Пиренеях, что добавляет легенде еще большей мистичности.

Не имея возможности уничтожить Дюрандаль, Роланд спрятал его под своим телом, когда умер, или, по другой версии, метнул его так, что он забился в скалу в Рокамадуре, месте паломничества во Франции в 160 км от Тулузы. Сегодня железный меч над дверью часовни Нотр-Дам в Рокамадуре некоторые считают настоящим Дюрандалем. Он даже закреплен цепью, чтобы предотвратить кражу.

Итак, история о Дюрандале и Роланде, хотя и овеяна легендами, добавляет слой интриги в мир мифического оружия, оставляя нам в наследство непоколебимую доблесть героя и чрезвычайный, казалось бы, неистребимый меч.

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