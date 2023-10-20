Мегаполис каменного века. В Мюнхене археологи обнаружили более 100 древних жилищ

Древние дома строили из смеси дерева и глины, создавая прочные фахверковые конструкции разных размеров и планировок. Они были домами первых жителей Мюнхена и дают представление об их образе жизни.

Недавно археологи сделали увлекательное открытие о древнем прошлом Мюнхена. Баварское государственное ведомство по охране памятников поделилось некоторыми интересными находками, которые проливают свет на историю города в железный век. Это исследование выявило замечательные доказательства того, что Мюнхен, расположенный в Баварии, Германия, был домом для оживленной общины в этот древний период, пишет HeritageDaily.

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Это открытие сделали во время раскопок в районе Фельдмохинг, где строили новый жилой массив. То, что археологи нашли под поверхностью, было действительно удивительным: более 100 древних жилищ, которые когда-то вмещали до 500 человек во времена железного века.

Древние дома строили из смеси дерева и глины, создавая прочные фахверковые конструкции разных размеров и планировок. Они были домами первых жителей Мюнхена и дают представление об их образе жизни.

Археологи не только открыли эти хорошо сохранившиеся дома, но и нашли невероятную коллекцию из более 2800 артефактов. Среди этих находок — две группы могил, которые датируются поздним железным веком, периодом с 450 по 15 век до нашей эры. Эти захоронения дают важное представление об обычаях и верованиях людей, которые жили в этом регионе в ту эпоху.

Кроме того, обнаружены доказательства римского присутствия, на что указывают захоронения, датированные 3-4 веком нашей эры. В одном из захоронений найдены замечательные артефакты, в частности тарелка, полностью неповрежденный керамический кувшин и чашка для питья, изготовленная из мыльного камня. Артефакты указывают на связь между Мюнхеном и римским миром, предлагая взглянуть на обмены и взаимодействия, происходившие в это время.

Еще одним интересным открытием стала часть серпа, найденная в одном из римских захоронений, намекающая на разбросанные сельскохозяйственные поселения в этой местности. Эта находка открывает окно в сельскохозяйственные практики людей, живших в регионе Мюнхена во времена железного века.

Исследование не только углубляет наше понимание древней истории Мюнхена, но и связывает его с более широкой сетью поселений. В прошлом раскопки обнаружили римское поселение к северо-востоку от Мюнхена, что показывает роль города как центра региона.

Однако стоит отметить, что, кроме разрозненных поселений в 6 веке нашей эры, Мюнхен не стал крупным населенным пунктом до основания города в 1158 году в период Средневековья. Это означает, что Мюнхен железного века, с его населением и интересными связями с римским миром, был уникальной главой в истории города.

Итак, недавние археологические находки в Мюнхене открыли историю об оживленной общине железного века, которая существовала задолго до основания средневекового города Мюнхена. Это исследование предлагает ценную информацию о повседневной жизни, обычаях и связях людей, которые когда-то называли Мюнхен своим домом.

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