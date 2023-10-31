Критически важная трапеза. Поздний сон и пропуск завтрака повышают риск сердечных заболеваний

Исследователи проанализировали данные большого количества людей и пришли к выводу, что комбинация позднего пробуждения и отказ от завтрака несут серьезные риски здоровью сердца. И более всего этому подвержена определенная группа людей.

В последнем исследовании ученые изучили совместное влияние привычки спать и потребления завтрака на здоровье сердечно-сосудистой системы. В анализ, проведенный на основе данных Корейского национального исследования здоровья и питания (KNHANES), вошел 16 121 участник. О том насколько важен сон и своевременный прием пищи пишет Medical News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Основные результаты показали, что сон допоздна в сочетании с пропуском завтрака повышает риск развития метаболического синдрома (МС) и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин. Примечательно, что возраст и пол влияли на то, как привычки завтракать и спать влияли на риск ССЗ.

Сердечно-сосудистые заболевания, на долю которых в 2021 г. пришлось 20,5 млн смертей, являются основной причиной смертности во всем мире. Ключевые факторы образа жизни, такие как питание, физические нагрузки и привычки сна, были определены как факторы, влияющие на риск развития ССЗ. Предыдущие исследования показали, что пропуск завтрака коррелирует с риском развития ССЗ, включая ожирение, гипертонию, диабет и ССЗ. Кроме того, нерегулярное время сна может нарушать естественный ритм организма, что негативно сказывается на здоровье сердца.

Участники исследования в возрасте старше 19 лет отслеживали свой режим сна в течение как минимум четырех лет. В окончательный набор данных вошли 6 744 мужчины и 9 277 женщин. Они сообщили о своем режиме сна, и на основании этого режима и привычки завтракать участники были разделены на четыре группы. Исследователи предположили, что различные комбинации этих привычек будут по-разному влиять на риск развития ССЗ. Кроме того, собиралась дополнительная информация об участниках, в том числе о питании, привычке курить и некоторых заболеваниях. Метаболический синдром оценивался по определенным критериям, связанным с объемом талии и уровнем холестерина.

Мужчины имели более высокий уровень занятости, образования и худшие показатели ССЗ, чем женщины. Средняя продолжительность сна у мужчин была несколько меньше, чем у женщин, и они потребляли больше белка и калорий. Основные результаты исследования оказались следующими:

Мужчины, которые спали поздно и завтракали редко, имели более низкий уровень ожирения, но более высокую распространенность МС по сравнению с теми, кто спал рано и завтракал регулярно.

У женщин, которые поздно спали и пропускали завтрак, дислипидемия была выше, чем у тех, кто спал рано и завтракал регулярно. Дислипидемия — это состояние, характеризующееся аномальным уровнем липидов (жиров) в крови.

На результаты исследования повлиял возраст. У мужчин моложе 50 лет, которые спали рано и пропускали завтрак, а также у тех, кто спал поздно и пропускал завтрак, вероятность наличия ССЗ была выше, чем у тех, кто спал рано и завтракал. У мужчин старшего возраста эта тенденция была иной. Среди женщин моложе 50 лет те, кто спал поздно и завтракал, имели более низкий уровень ожирения. У женщин старше 50 лет, которые поздно спали и пропускали завтрак, риск ожирения и ССЗ был выше.

Данное исследование показало, что сочетание позднего сна и пропуска завтрака значительно повышает риск развития ССЗ, особенно у мужчин. В отличие от других исследований, не было обнаружено прямой связи между этими комбинированными привычками и ожирением, гипертонией, диабетом или дислипидемией. Полученные результаты подчеркивают важность учета совместного влияния сна и питания на здоровье сердца и указывают на то, что эффект зависит от пола и возраста. Ученым необходимы дальнейшие исследования для более глубокого изучения этих ассоциаций в различных демографических группах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.