Тройное назначение: ученые узнали, что препарат от рака может лечить подагру и болезни сердца

Ученые выявили необычные и полезные свойства у уже существующего препарата от смертельно опасного заболевания и нацелили их на борьбу с другими распространенным и опасными болезнями.

Ученые Кембриджского университета обнаружили новое потенциальное применение ингибиторов поло-подобной киназы 1 (PLK1) — препаратов, которые в основном исследуются для лечения рака. В центре их исследования находится молекула NLRP3, провоцирующая воспаление в присутствии воспринимаемой угрозы. Эта инфламмасома может иногда становиться чрезмерно активной, способствуя развитию таких тяжелых воспалительных заболеваний, как подагра и сердечная недостаточность, пишет New Atlas.

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При подагре воспаление возникает из-за избытка кристаллов урата в суставах, а при инфарктах иммунная система агрессивно реагирует на мертвые клетки в сердечной мышце, усугубляя повреждение. PLK1, молекула, известная своей ролью в регуляции деления клеток, также влияет на NLRP3 инфламмасому. В частности, она участвует в организации цитоскелетов микротрубочек в клетках — каналов, обеспечивающих внутренний транспорт материала.

В экспериментах на мышах кембриджская команда установила, что ингибитор PLK1 может создавать "преграды" на этих клеточных каналах, умеряя воспалительную реакцию путем контроля активности NLRP3 в неделящихся клетках. Доктор Сюань Ли, ведущий автор исследования, пояснила, что, прерывая микротрубочки, они могут уменьшить воспалительную реакцию, потенциально предотвращая состояния, вызывающие боль, инвалидность или даже опасные для жизни осложнения.

В настоящее время команда переходит к тестированию ингибитора PLK1 на воспалительных заболеваниях в клинических испытаниях на людях. Учитывая, что эти препараты уже прошли испытания на безопасность при лечении рака, доктор Ли надеется на быстрое продвижение по клиническим и регуляторным процессам, что, возможно, приведет к появлению новых методов лечения различных воспалительных заболеваний доступных всем.

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