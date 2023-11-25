Горе-помощники. Ученые выявили новую неожиданную причину кровоизлияния в мозг

Ученые провели новое исследование и узнали необычную причину кровоизлияния в мозг, за которой стоят призванные помогать нам клетки, проявляющие необычное поведение.

Исследователи обнаружили новый механизм, который может вызывать кровоизлияния в мозг, что ставит под сомнение традиционные представления о том, как они происходят. Исследование показало, что стареющие эритроциты, взаимодействуя с капиллярами мозга, могут приводить к микрокровоизлияниям.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Полученный учеными вывод имеет большое значение, поскольку он расходится с ранее существовавшим мнением о том, что кровоизлияния в мозг возникают в основном в результате физического повреждения кровеносных сосудов.

Исследовательская группа, под руководством профессоров Сянмина Сю и Марка Фишера из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила, что по мере старения эритроциты застревают в узких капиллярах мозга. Такая закупорка может привести к микрокровоизлияниям, которые особенно опасны у пожилых людей, поскольку связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, гипертонии и ишемического инсульта. Капилляры организма обычно обладают механизмом очистки от закупорки, но с возрастом этот процесс становится менее эффективным. Так, в исследовании 2010 г., приведенном в статье, было обнаружено, что в стареющем мозге этот механизм замедляется на 30-50%, что приводит к гибели большего числа капилляров.

Для изучения этого явления исследователи вызвали окислительный стресс в эритроцитах с помощью гидроперекиси трет-бутила. Затем они пометили эти клетки флуоресцентным маркером и ввели их в мозг мышей. Наблюдения показали, что эти состарившиеся клетки задерживаются в капиллярах, а затем очищаются в результате процесса, известного как эндотелиальный эритрофагоцитоз. Однако по мере удаления клеток воспалительные клетки микроглии захватывали их, что приводило к кровоизлиянию в мозг. Таким образом, изначально созданные помогать, микроглии вредили мозгу.

Полученные результаты указывают на новые направления исследований и потенциальные методы лечения, направленные на поддержание функции капилляров в стареющем мозге и предотвращение остановки стареющих клеток на этих жизненно важных путях. Исследователи подчеркивают важность дальнейшего изучения регуляции просвета капилляров мозга и ее связи с ишемическим инсультом, наиболее распространенным типом инсульта, для разработки целенаправленных методов лечения.

Ранее Фокус писал о загадочной роли черепа в здоровье нашего мозга. Исследователи отмечают, что ранее мы не знали об этой сложной и удивительной способности клеток костного мозга в черепе.

Также Фокус писал о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его продуктивность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.