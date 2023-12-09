Ловушка желудка: жирная пища притупляет наши когнитивные способности во время стресса

Хотя идея о том, чтобы "заесть" стресс вкусным десертом может казаться заманчивой, ученые выяснили, что наш мозг и сердце страдают от подобного ритуала еще больше.

Многие из нас замечали, что когда мыиспытываем стресс, мы тянемся за жирным бургером или круассаном с маслом. Но, оказывается, эта привычка к комфортной еде может затруднять восстановление организма после стресса. Недавнее исследование Бирмингемского университета пролило свет на эту интригующую связь, пишет Neuroscience News.

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В ходе исследования, проведенного под руководством доктора философии Розалинд Бэйнхэм, молодым здоровым людям на завтрак давали два круассана с маслом. После этого их подвергли умственной нагрузке — быстрому счету. Это было призвано имитировать повседневные стрессы, такие как тяжелый рабочий день или решение домашних проблем.

То, что обнаружили исследователи, оказалось весьма удивительным. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров перед стрессом привело к заметному снижению эффективности работы кровеносных сосудов — точнее, к снижению на 1,74 %. Почему это так важно? Снижение функции сосудов на 1% связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.

Но страдает не только сердце. Исследование также выявило 39% снижение содержания оксигенированного гемоглобина в префронтальной коре головного мозга — ключевой области, отвечающей за принятие решений и эмоциональную регуляцию. Это говорит о том, что диета с высоким содержанием жиров может притуплять реакцию мозга во время стресса, влияя как на настроение, так и на когнитивные способности.

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Исследование также указывает на более здоровые альтернативы. Оказалось, что пища с низким содержанием жиров оказывает гораздо менее сильное влияние на восстановление после стресса. Если употреблять продукты, богатые полифенолами (например, какао, ягоды, виноград и яблоки), то они будут полностью предотвращать ухудшение работы сосудов.

Так что в следующий раз, когда вы будете готовиться к стрессовому дню, лучше отказаться от пирожных и предпочесть им фрукты. Это не только поможет поддерживать оптимальное функционирование сердца и мозга во время стресса, но и поможет вам сохранить хорошее настроение и острый ум. Хотя мы часто думаем о комфортной еде как о средстве борьбы со стрессом, это исследование показывает, что более здоровый выбор может быть настоящим ключом к более эффективному преодолению стресса.

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