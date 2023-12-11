Сохранить и укрепить мозг: 8 элементов питания, положительно влияющих на наш разум

С возрастом наш главный орган принятия решений становится все более медлительным. Но наука нашла перечень важных элементов залога его долгого и крепкого здоровья.

С возрастом все большее значение приобретает сохранение остроты и здоровья мозга. К счастью, недавние исследования пролили свет на то, как повседневные питательные вещества могут помочь сохранить наши умственные способности. Мы предлагаем вам ознакомиться с этими интересными результатами в удобном для восприятия виде, пишет Times of India.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Изучение сложной связи между питанием и здоровьем мозга открывает увлекательный мир, в котором продукты, которые мы потребляем, могут оказывать глубокое влияние на наши когнитивные способности. По мере того как научные исследования все глубже проникают в тайны человеческого мозга, выясняется, что некоторые питательные вещества играют замечательную роль в сохранении остроты ума, особенно с возрастом. Эти новые данные убедительно доказывают необходимость рассматривать наш рацион питания не только как вопрос физического здоровья, но и как важнейший компонент поддержания и укрепления нашего психического благополучия. Ниже приведены несколько элементов питания, которые помогают укрепить наш центр принятия решений:

Жирные кислоты омега-3: лучший друг вашего мозга. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном семени, в частности EPA и DHA, являются строительными блоками для клеток мозга. Они борются с воспалениями и действуют как антиоксиданты, сохраняя клетки мозга здоровыми. Регулярное употребление в пищу продуктов, богатых омега-3, может помочь нам дольше сохранить остроту ума.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, грецких орехах и льняном семени, в частности EPA и DHA, являются строительными блоками для клеток мозга. Они борются с воспалениями и действуют как антиоксиданты, сохраняя клетки мозга здоровыми. Регулярное употребление в пищу продуктов, богатых омега-3, может помочь нам дольше сохранить остроту ума. Фосфатидилсерин: больше, чем просто сложное слово. Это питательное вещество является ключевой частью мембран клеток мозга. Оно помогает клеткам мозга взаимодействовать между собой и может увеличить мощность мозга. Хотя оно вырабатывается нашим организмом, вы также можете найти его в добавках на основе сои.

Это питательное вещество является ключевой частью мембран клеток мозга. Оно помогает клеткам мозга взаимодействовать между собой и может увеличить мощность мозга. Хотя оно вырабатывается нашим организмом, вы также можете найти его в добавках на основе сои. Антиоксиданты: щит нашего мозга. Витамины C и E — это супергерои в борьбе с окислительным стрессом, который означает повреждение клеток вредными молекулами. Этот стресс может притупить наши умственные способности, но употребление цитрусовых, ягод, орехов и листовой зелени поможет сохранить наш мозг в отличной форме.

Витамины C и E — это супергерои в борьбе с окислительным стрессом, который означает повреждение клеток вредными молекулами. Этот стресс может притупить наши умственные способности, но употребление цитрусовых, ягод, орехов и листовой зелени поможет сохранить наш мозг в отличной форме. Витамин D: польза не только для костей. "Витамин солнечного света" также крайне важен для нашего мозга. Рецепторы витамина D расположены по всему мозгу, и его достаточное количество может защитить клетки мозга. Солнечный свет, обогащенные продукты и добавки — отличные источники.

Человеческий мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов, которые соединены между собой триллионами связей, называемых синапсами, образуя сложную сеть, лежащую в основе наших мыслей, эмоций и поведения. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Витамины группы B: многозадачные помощники мозга. Эти витамины — занятые пчелки-трудяги. Они помогают вырабатывать нейротрансмиттеры и защищают нервные волокна. Бананы, мясо птицы, листовая зелень, фасоль и чечевица — отличные источники. И не забудьте про витамин B12, который содержится в основном в продуктах животного происхождения и жизненно важен для здоровья мозга.

Эти витамины — занятые пчелки-трудяги. Они помогают вырабатывать нейротрансмиттеры и защищают нервные волокна. Бананы, мясо птицы, листовая зелень, фасоль и чечевица — отличные источники. И не забудьте про витамин B12, который содержится в основном в продуктах животного происхождения и жизненно важен для здоровья мозга. Магний: релаксант для мозга. Участвуя в более чем 300 реакциях организма, магний имеет большое значение для работы мозга. Он помогает управлять химическими веществами мозга и поддерживать связи между его клетками. Орехи, семечки, цельное зерно и листовая зелень богаты этим полезным для мозга минералом.

Участвуя в более чем 300 реакциях организма, магний имеет большое значение для работы мозга. Он помогает управлять химическими веществами мозга и поддерживать связи между его клетками. Орехи, семечки, цельное зерно и листовая зелень богаты этим полезным для мозга минералом. Цинк: крошечный, но могущественный элемент. Этот минерал крайне важен для коммуникации мозга и структуры белков. Мясо, молочные продукты, орехи и бобовые — хорошие источники. Поддержание уровня цинка в организме — залог остроты когнитивных функций.

Этот минерал крайне важен для коммуникации мозга и структуры белков. Мясо, молочные продукты, орехи и бобовые — хорошие источники. Поддержание уровня цинка в организме — залог остроты когнитивных функций. Куркумин: приятное дополнение для мозга. Содержащийся в куркуме куркумин является мощным противовоспалительным и антиоксидантным средством. Он может защитить наш мозг от старения, делая карри не только вкусным, но и полезным для мозга.

Эти питательные вещества не превратят нас в гениев за одну ночь, но они играют важную роль в поддержании здоровья мозга с возрастом. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в продуктовом магазине, помните, что то, что вы положите в корзину, может оказать непосредственное влияние на ваше когнитивное здоровье.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.