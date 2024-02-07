Как не пропустить важнейший сигнал мозга. За ним может скрываться легкое когнитивное расстройство

Хотя многие люди не придают особого внимания, когда забывают какую-то мелочь раз за разом, врачи и ученые настоятельно рекомендуют следить за ухудшением памяти, так как наш мозг таким образом может пытаться сообщить нам нечто важное.

Перспектива начать забывать обыденные вещи, доведенные до автоматизма звучит страшно, но с этим сталкиваются миллионы пожилых людей. Зачастую за этим стоит состояние, известное как легкое когнитивное расстройство (ЛКР). Это заболевание встречается чаще, чем многие думают, и затрагивает миллионы людей, однако часто остается незамеченным, что представляет определенный риск для жизни людей, пораженных этим заболеванием, пишет The New York Times.

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ЛКР — это своеобразный предупреждающий знак о том, что с работой мозга что-то не в порядке. Оно может быть вызвано различными причинами, в том числе такими серьезными, как болезнь Альцгеймера, но иногда это что-то обратимое, например, недостаток определенных витаминов или проблемы со сном. ЛКР не всегда приводит к более серьезным заболеваниям, таким как деменция, но вероятность этого есть.

Людям с ЛКР могут понадобиться списки, чтобы вспомнить повседневные дела, или они могут забыть, где припарковали машину. Эти признаки малозаметны, поэтому ЛКР трудно распознать, особенно во время коротких визитов к врачу.

Скрининг на ЛКР обычно начинается с беседы в кабинете врача. Иногда достаточно задать простые вопросы о проблемах с памятью, чтобы начать обследование. Если есть основания для беспокойства, врачи могут использовать быстрые тесты, проверяющие память, внимание и другие когнитивные навыки. Но диагностика ЛКР заключается не только в результатах тестов, говорит доктор Кэролин Фредерикс, доцент кафедры неврологии Йельской школы медицины. Очень важно прислушаться к тому, что человек и его семья говорят о своей памяти и повседневном функционировании.

Если кому-то поставлен диагноз ЛКР, могут потребоваться дополнительные тесты, чтобы понять причину. Знание того, что стоит за этими проблемами с памятью, поможет найти оптимальный способ справиться с ними. Некоторые люди считают, что физическая и умственная активность помогает им поддерживать когнитивное здоровье.

Отсюда следует вывод: провалы в памяти не стоит игнорировать, особенно с возрастом. Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает подобные изменения, первым делом стоит обратиться к врачу для обследования. Речь идет не только о диагностике заболевания, но и о том, чтобы понять, что происходит, и найти способы сохранить остроту памяти.

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