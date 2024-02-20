Давление повышается от одного присутствия в больнице: почему лучше мерить его дома

Люди часто приходят в больницу с намерением проверить свое давление под наблюдением врача, но некоторые из них не согласны с тем, что это разумное решение и критикуют точность таких показаний.

Многим из нас хотя бы раз в жизни приходилось измерять свое давление, ведь это важный фактор нашего здоровья, а его высокие показатели могут привести к инфаркту и инсульту. Но получить точные данные проводя измерение не так просто, как нам кажется. Существует теория о том, что цифры артериального давления, которые мы получаем в кабинете врача, могут не совпадать с реальными показателями. Многие эксперты сходятся во мнении, что не стоит особо беспокоиться об этих показаниях в клинике, потому что они часто не соответствуют действительности, пишет The Washington Post.

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Кровяное давление в нашем теле меняется в зависимости от самочувствия, от того, двигались ли мы, от температуры и многих других факторов. Чтобы правильно измерить давление, нам нужно сесть определенным образом, что не всегда возможно в кабинете врача, говорит Радж Падвал, специалист по гипертонии из Университета Альберты. Кроме того, аппараты для измерения артериального давления сами по себе могут быть не такими точными, как нам хотелось бы, а иногда они даже не подходят по размеру нашей руке.

Кроме того, существует такое понятие, как "гипертония в белом халате", когда просто присутствие в кабинете врача приводит к резкому повышению артериального давления из-за стресса, или же "гипертония под маской", когда показатели давления падают, просто потому что вы находитесь в больничной обстановке. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что показатели артериального давления могут быть похожи на американские горки.

Но не все так плохо и не стоит прощаться с надеждами точно измерить свое давление, ведь есть и хорошие новости: проверка артериального давления в домашних условиях может изменить все, говорят исследования. Приобрести надежный прибор для измерения артериального давления на сегодняшний день проще, чем может показаться. И когда, находясь в спокойной обстановке, вы убедитесь, что сидите правильно, манжета идеально подходит, то вы сможете измерять давление в течение нескольких дней, чтобы получить достоверную картину происходящего в организме. Подобный подход подойдет людям, которые и так тщательно следят за своим давлением, или для тех, кто хочет следить за тем, насколько эффективно работает их лекарство понижающее или повышающее его.

Покупая прибор для измерения артериального давления, обратите внимание на тот, который получил одобрение экспертов, советует Падвал. Наручные мониторы, как правило, более точны, чем запястные, но главное — убедиться, что манжета подходит именно вашей руке. И хотя аппараты для измерения артериального давления в аптеке могут показаться удобными, они могут не дать вам точных показаний.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.