Будущее без болезней: ученые ищут новые способы уберечь нас, на фоне старения населения

С текущими темпами старения населения планеты, новые способы, способные защитить нас в преклонном возрасте являются вопросом жизни и смерти для миллионов. Ученые изучают все возможные решения этой проблемы.

Идея изящной старости может скоро получить научное обновление благодаря геронауке. Эта область исследований сосредоточена на том, чтобы эти прожитые нами годы были здоровыми и максимально полезными для организма. Данная наука преследует цель уместить все досадные недуги, которые обычно сопровождают старость, в как можно более короткий срок, чтобы мы могли наслаждаться своими золотыми годами, не будучи уязвленным различными проблемами со здоровьем, пишет The Irish Times.

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Толчком к исследованиям в этой области стало не просто академическое любопытство. Они вызваны вполне реальными изменениями в нашей демографической ситуации. За последние пару столетий средняя продолжительность жизни увеличилась более чем в два раза благодаря достижениям медицины и здравоохранения. Однако увеличение продолжительности жизни влечет за собой всплеск возрастных заболеваний, представляя собой серьезную проблему для наших систем здравоохранения, говорит Уильям Ревилл, профессор биохимии. Прогнозы показывают значительное увеличение численности пожилого населения в ближайшие десятилетия, поэтому сейчас идет гонка поиска способов сохранить здоровье и активность стареющего организма на более длительный срок.

Погоня за антивозрастными препаратами — это сложный процесс, говорит Ревилл. В ходе некоторых исследований были обнаружены многообещающие зацепки, такие как открытие того, что определенные генные мутации у червей могут удвоить продолжительность их жизни, а некоторые существующие лекарства обладают неожиданными антивозрастными преимуществами. Например, рапамицин и метформин — препараты, изначально одобренные для совершенно других целей, показали свой потенциал в продлении здоровой жизни у разных видов, включая человека. Эти препараты борются с такими ключевыми аспектами старения, как воспаление и повреждение клеток, что позволяет предположить, что мы находимся на пороге разработки эффективных антивозрастных средств, предполагает Ревилл.

Какими бы захватывающими ни были эти разработки, превращение этих научных знаний в практические методы лечения старения у людей — медленный процесс, требующий тщательных и длительных испытаний. Однако прогресс в понимании того, как происходит старение на клеточном уровне, особенно роль стареющих клеток, является значительным шагом вперед. Благодаря продолжающимся исследованиям препаратов, которые могут воздействовать на эти клетки и улучшать здоровье в более зрелом возрасте, будущее старения выглядит обнадеживающе. А пока лучшие рекомендации для здоровой жизни остаются неизменными: сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, вакцинация и исключение таких привычек, как курение и алкоголь.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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