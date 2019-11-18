Следователь по делу моряков поехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров – Полозов

Российский следователь по делу украинских моряков поехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает "Крым.Реалии".

По его мнению, передача судов скорее всего осуществится.

"Вопрос о передаче украинских судов поднимали еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", – сказал он.

Напомним, 17 ноября в аннексированной Керчи начали буксировать захваченные Россией катера и буксир "Яны Капу".

Первым начали выводить из порта буксир "Яны Капу", после него один из катеров "Бердянск", последним – катер "Никополь".

В ФСБ сообщили, что передача кораблей Украине должна состояться 18 ноября.

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