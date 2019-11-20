Стратегическая сессия всемирно известного профессора Чана Кима "Ценностные инновации в Центральной и Восточной Европе" была посвящена будущему Украины, возможным направлениям развития и трансформации нашей страны. Организатором мероприятия выступила образовательная платформа Academy DTEK, которая пригласила представителей власти и бизнеса к поиску новых идей. В стратегическом диалоге участвовали Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Максим Тимченко, СЕО ДТЭК, и Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture. Модерировал дискуссию Павел Шеремета, экономист и советник Academy DTEK.

Зарубежным спикером мероприятия стал Чан Ким, профессор, автор бестселлера "Стратегия голубого океана". В своей книге Чан Ким исследовал рыночные тенденции последних ста лет и предложил переход от "красного океана" экономики, основанной на конкуренции, к "голубому океану" — поиску новых возможностей и рыночных ниш, которые еще не заполнены. Те производители, которые работают в новых нишах, имеют возможность не просто предлагать уникальный товар, но и устанавливать новые правила и стандарты. В этом, по мнению Чана Кима, есть большая перспектива для Украины. Своими идеями гуру менеджмента с мировым именем поделился в Киеве.

Чан Ким о возможностях для Украины:

"Часто нации не понимают, где они, каждый чиновник имеет свою идею. Найдите общий знаменатель. Второе – поймите цель, где хотите быть. Определить цель означает начать диалог с обществом. Далее нужно определить, каким образом можно достичь цели. Для этого тоже нужно коммуницировать с людьми, чтобы понимать, устраивает ли их выбранный путь. Общее понимание целей, направления движения – это точка отсчета для стратегии развития.

Все, с чем вы в Украине сталкиваетесь, — это переход к "голубому океану". У вас есть невероятный потенциал и возможностей, а также большой шанс совершить невероятный прорыв. Используйте для этого научный подход. Изменения должны быть быстрыми. Создайте свою стратегию. Пользуйтесь уже существующими технологиями, инфраструктурой и активами. Находите креативные идеи — и тогда переход Украины к "голубому океану" будет быстрее".

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, о том, чем может помочь правительство:

"Правительство поставило амбициозную цель — 40% роста экономики за пять лет. Чтобы достичь макроэкономической стабильности, нужны инвестиции. Нам необходимо продолжать реформы: судебную, антикоррупционную, земельную. Поддержка МВФ нам тоже критически нужна, чтобы показать, что в Украину стоит инвестировать. Если сделаем это, нас ждет успех.

Роль государства — не конкурировать с бизнесом, не подменять собой бизнес и не менять правила игры каждый день. Государство должно стать понятным и предсказуемым, чтобы к нему вернулось доверие. Государство должно поддерживать бизнес по прозрачным критериям, не зависящим от конкретного чиновника. Для этого нам необходимо, в первую очередь, найти консенсус. Пусть бизнес делает свое дело, а мы не будем мешать. Я обещаю следить, чтобы никто не мешал".

Максим Тимченко, СЕО ДТЭК, о потенциале бизнеса:

"Перед нами всегда были новые вызовы. В 2004 году мы были стартапом украинской энергетики, но имели желания и амбиции. Благодаря инвестициям мы достигли высокой эффективности и продуктивности — в добыче, генерации, передаче электроэнергии. Это главная причина, благодаря которой наша доля на энергетическом рынке выросла. И то, что позволило пойти дальше — инвестировать с зеленую энергетику, такие "голубые океаны" как розничный энергетический бренд YASNO, Academy DTEK, энергетические стартапы. Сегодня нас спрашивают, зачем вам рынок электроэнергии, который создает высокую конкуренцию? У нас есть однозначный ответ: это единственный механизм, при котором цены формирует рынок, а не чиновники. Мы готовы к конкуренции, при условии равных и неизменных правил для всех.

Украина, наши люди — неисчерпаемый источник инноваций и возможностей. Сегодня в Academy DTEK были представлены десять стартапов, которые уже работают на предприятиях ДТЕК. Наша компания стала платформой для тестирования этих инноваций. Кроме того, наши шахты инспектируют дроны. Мы используем высокотехнологичные костюмы и систему виртуальной реальности для обучения опасным профессиям. Инновации меняют мир. Для Украины они могут стать тем инструментом, который обеспечит экономический прорыв и энергетическую независимость".

Василий Хмельницкий, основатель инвестиционной группы UFuture, о добавленной стоимости инноваций:

"Главное задание UNIT.City и Academy DTEK — обеспечить условия, чтобы бизнес мог создавать "голубой океан" в Украине и для Украины. Хватит быть страной, которая поставляет сырье. Мы должны строить производства и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью".

Павел Шеремета, ведущий украинский экономист и советник Academy DTEK, о росте и развитии:

"Инновации не возникают сами по себе — их создают люди. Не только правительство, но мы все стремимся достичь роста экономики на 40% за пять лет. В этом есть огромный вызов наращивания капитала и рабочей силы. Классическая экономическая теория непригодна для Украины. Единственной надеждой для нас является теория Йозефа Шумпетера, изложенная в книге "Теория экономического развития", которая, кстати, была создана в Черновцах. Автор писал, что именно люди управляют инновациями и создают будущее. У украинцев есть инновации и вдохновение в сердцах. Но этого недостаточно, нам нужна наука, примером которой может быть теория профессора Чана Кима".