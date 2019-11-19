От большого взрыва до АТО: Минкультуры сняло клип об истории Украины. Рэп читали ТНМК

Министерство культуры, молодежи и спорта выпустило анимационный клип об истории Украины в котором коротко и доступно изложили все важные вехи державы. Видео "История Украины — полная и бескомпромиссная, без прикрас и попсы" опубликовано на YouTube-канале министерства.

Песню исполнила группа "Танок на майдані Конго". Стихи Артема Полежаки, анимация Сашка Даниленко.

Начинается клип с большого взрыва, потом рассказывается история Киевской Руси, показаны киевские князья, времена Запорожской Сечи, Первой мировой и Советского Союза, сталинских репрессий, а также новый этап — Евромайдан и агрессия России. Клип заканчивается фразой "что будет дальше — зависит от тебя".

Как ранее писал Фокус:

Представительница Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2019 София Иванько презентовала музыкальный видеоклип на официальную конкурсную песню The spirit of music.