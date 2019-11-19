Олег, о чем ваш спектакль?

О.С.: Это антреприза на двух актеров. В основе сюжета - трогательная история отношений мужчины и женщины, 25 лет живущих на одном этаже. Все эти годы она здоровается с ним, а он не отвечает. Почему, что за этим кроется?

Это постановка о том, что мужчины и женщины с разных планет. На одни и те же обстоятельства, действия, слова, проблемы, факты мы смотрим совершенно по-разному. Такова природа, мы по определению не понимаем друг друга, и никогда не сможем найти общий язык, если не будем готовы к компромиссу.

Именно поэтому у вас и на репетициях "искры сыпятся"?

Н.В.: Емоцій і справді вистачає при підготовці. "Ми багато зіграли разом у кіно, але там навколо багато людей, і в результаті з твоїх зйомок просто наріжуть вдалі кадри. А тут ми весь час удвох, театральна вистава – це живий організм, і, буває, так сперечаємося, що ладні повбивати одне одного! Режисеру Мирославу Гринишину доводиться нас заспокоювати.

Олег, мы знаем вас как актера театра и кино, как телеведущего, но в этом проекте вы еще и продюсер!

О.С.: Да, я впервые выступаю не только как актер, но и как продюсер. И могу вам сказать, что совмещать эти две роли очень интересно, но невероятно сложно. Я всегда с уважением относился к продюсерам, потому что, каким бы ты первоклассным актером ни был, если продюсер не сделает свою работу, ты можешь спокойно играть спектакли дома перед зеркалом.

Я даже не представлял, сколько всевозможных обязанностей у продюсера - начиная от рекламы, поиска подрядчиков и разработки декораций, заканчивая выбором платья и даже женской комбинации для партнерши. Когда я вернусь просто к актерской деятельности, буду чувствовать себя на каникулах!

У нас с Наташей Васько сложилась хорошая киноистория. Среди наших совместных работ – сериалы "Дочки-матери", "Тот, кто не спит", "Ради любви я все смогу", и др. Зрители любят нашу кинопару, и мне давно хотелось поработать с ней на театральной сцене.

Наталья, ваши вторые половинки в реальной жизни не ревнуют вас друг к другу, ведь на съемках вы проводите немало времени?

Н.В.: Було таке. Андрій, коли дізнався, що я буду працювати з Олегом, занепокоївся. Він розумів, що це чоловік талановитий, красивий, ставний. Але у нас з моїм супутником є домовленість: я не зможу бути ні з ким без любові. Якщо всередині це почуття буде втрачено, піду. До Олега в мене почуття партнерські і людські. Звичайно, є трохи фльору. Він має бути, метелики повинні літати в голові. Але моє серце належить іншому.

Какая площадка актеру позволяет максимально раскрыться и подарить истинное наслаждение от профессии - кино или театр?

Н.В.: Я думаю, що театр. Тому що, коли вже вистава зібрана, ти розповідаєш історію від початку до кінця, ця чаша вина випивається. Все відбувається тут і зараз. А кіно буває досить хаотичним. То фінал знімається, то середина. Тебе розкадровують і розрізають, а потім в іншому місці зшивають заново. А театр, ось ці дві-три години - це незвичайне відчуття насолоди повнотою твоєї професії.

О.С.: Я с Наташей согласен. Если вы хотите увидеть актера по-настоящему, надо идти в театр. В кино окончательный результат все-таки не актерский.

Что необычного вы готовите в этом спектакле зрителю?

О.С.: Для более экспрессивного выражения чувств мы задействовали танцевальные элементы аргентинского, бразильского и уругвайского танго. С нами работает гениальный хореограф Наталья Бурлака – приходите, и вы увидите потрясающую чувственность!

Планируете после премьеры в Киеве ехать со спектаклем по Украине?

О.С.: Конечно. Как только мы разместили первые анонсы в интернете, мне тут же позвонили прокатчики из Одессы, Херсона, Харькова и предложили сотрудничать. К тому же я вижу огромный интерес публики в соцсетях со всей Украины, так что мы обязательно покажем его в регионах. Но сначала нам важен отклик киевского зрителя – он очень требовательный.

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В фильмографии Олега Савкина – 65 ролей в кино, около 30 – в театре, а также съемки в клипах Т.Повалий, К.Бужинской и И.Саруханова. Актер - полуфиналист польских "Танцев со звездами" и ведущий прогноза погоды на первом Национальном канале.

Наталья Васько снялась в около 100 картинах, сыграла более 10-ти театральных ролей, была ведущей на телеканале "Интер". Дважды номинировалась на "VIVA! Самые красивые", а в 2017 году стала лауреаткой национальной кинопремии "Золота дзига" за роль в фильме "Гнездо горлицы".