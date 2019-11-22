Дело Украины против России в Гааге получило новое название, в нем указаны моряки

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Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что РФ не удастся скрыть свои нарушения от широкой общественности и исказить историю

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что отныне дело Украины против России в Арбитражном трибунале в Гааге имеет название "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Об этом она написала в Facebook.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал",  – написала Зеркаль.

Она отметила, что 22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

"Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции",  – добавила дипломат.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний, а выступления агентов будут открытыми.

"Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца",  – резюмировала Елена Зеркаль.

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